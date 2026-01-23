RECIBÍ EL NEWSLETTER
Facundo Torres, exPeñarol, es nuevo jugador del Austin FC

El atacante de 25 años llega procedente del Palmeiras de Brasil, donde anotó 10 goles y repartió seis asistencias en la temporada 2025, en la que también participó en el Mundial de Clubes de la FIFA y en la Copa Libertadores.

Instagram: Facundo Torres

El Austin FC anunció este viernes la contratación de Facundo Torres, exPeñarol, como jugador franquicia hasta la temporada 2029-30 de la liga estadounidense (MLS), con opción para la campaña 2030-31.

El club texano no brindó detalles específicos sobre la transacción, aunque aclaró que Torres no ocupará una plaza de extranjero al contar con residencia permanente en Estados Unidos.

"No podría estar más feliz de ser jugador de Austin", afirmó Torres en un comunicado del club. "La ambición detrás de lo que el club está construyendo, junto con la increíble comunidad futbolística que ya existe, fueron factores importantes para convencerme".

Antes de su paso por Brasil, Torres se consolidó como figura histórica del Orlando City, dirigido por el colombiano Óscar Pareja. En tres temporadas, anotó 47 goles y registró 25 asistencias, convirtiéndose en el goleador histórico de la franquicia.

Su logro más destacado en Estados Unidos fue la obtención del título de la Copa de la USL con Orlando, donde Torres marcó un doblete en la victoria 3-0 sobre Sacramento Republic en la campaña 2022.

"Facundo ha demostrado su calidad ofensiva", señaló el director deportivo de Austin, Rodolfo Borrell. "Está en la edad ideal para unirse a nosotros y contribuir de inmediato a nuestro objetivo de avanzar esta temporada".

Formado en las divisiones menores de Peñarol, Torres es una de las opciones de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026 y ha disputado 22 partidos con la selección uruguaya, incluidos nueve en la eliminatoria mundialista.

FUENTE: AFP

