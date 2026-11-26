La casa de Gran Hermano vivió una nueva gala de nominación y el resultado fue una placa conformada por Facundo, Acevedo, Gustavo y Matías.

Quedan en la casa 10 jugadores y dos se van entre domingo y lunes. Generalmente, el o la líder de la semana puede salvar a alguien el jueves, pero esta vez, que está Tai a la cabeza, eso no está habilitado. ¿Por qué? Porque así lo decidió Gran Hermano, en un cambio de reglas de cara a la final de la temporada.

Los votos que recibieron los nominados: Los votos que llevaron a Facundo a placa fueron de Fabricio (2) y Matías (1).

La nominación de Acevedo dependió de Juan Martín (1), Guillermo (1), Fabricio (1) y Facundo (1). Gustavo está en placa porque lo votaron Acevedo (2), Jessica (1), Tai (1), Esteban (1), Matías (2). Matías recibió votos de Acevedo (1), Jessica (2), Gustavo (2), Juan Martín (2), Guillermo (2). También recibieron votos Jessica (uno de Gustavo), Esteban (dos de Tai), Guillermo (dos de Esteban) y Fabricio (uno de Facundo). Así votó cada jugador, en orden: Acevedo a Gustavo y Matías. Jessica a Matías y Gustavo. Gustavo a Matías y Jessica. Tai a Esteban y Gustavo. Juan Martin a Matías y Acevedo. Guillermo a Matías y Acevedo. Esteban a Guille y Gustavo. Fabricio a Facundo y Acevedo. Matías a Gustavo y Facundo. Facundo a Fabricio y Acevedo.

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