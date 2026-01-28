RECIBÍ EL NEWSLETTER

"Factores estructurales": el comunicado de sindicato de INAU tras la muerte de una adolescente en Tacuarembó

Para el sindicato de INAU “la responsabilidad recae y es producto de la situación institucional”. Se refirieron con esto a condiciones laborales, recursos, personal, infraestructura y gestión.

El sindicato de INAU e Inisa sostiene que detrás de la muerte de la adolescente de 15 años en hogar de Tacuarembó responde a “factores estructurales” y que “la responsabilidad recae y es producto de la situación institucional”.

Afirman que hay estos factores inciden en la calidad de la atención y el cuidado de los menores, y que particularmente esto se nota en Tacuarembó. “Las condiciones laborales, los recursos disponibles, la cantidad de personal, la infraestructura y las decisiones de gestión. Señalar esto no es buscar culpables individuales, sino aportar a una reflexión seria y necesaria sobre la realidad del sistema y la urgencia de fortalecerlo”, sostienen.

Para el sindicato son las políticas públicas, con “recursos adecuados y condiciones laborales dignas” las que permitirán mejorar la situación.

En el comunicado, además de dirigir su “respeto y acompañamiento” a los allegados de la menor, expresaron apoyo a los funcionarios del hogar Idea Vilariño, donde ocurrió el incendio fatal.

“Quienes desempeñamos este rol sabemos de la enorme responsabilidad que recae sobre nuestros hombros, del compromiso cotidiano y de la entrega con la que se trabaja para cuidar, acompañar y proteger a los y las adolescentes. Muchas veces lo hacemos intentando dar lo mejor de nosotros en condiciones que no son las más adecuadas, ni para los adolescentes ni para los propios trabajadores”, sostiene el texto.

