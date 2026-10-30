Un delincuente rapiñó este viernes de tarde un local de cobranzas, ubicado en Rafael y Venecia, en Bella Italia.
Delincuente con casco y un objeto que aparentaba ser una granada robó en un local de cobranzas
El hecho ocurrió este viernes en el local ubicado en Rafael y Venecia, en Bella Italia.
El hombre ingresó vestido con ropa oscura y con casco puesto, amenazó a las personas con un objeto que aparentaba ser una granada y exigió que le entregaran el dinero de las cajas.
El delincuente huyó del lugar con dinero, cuyo monto los responsables del local tratar de determinar.
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El caso es investigado por personal de Investigaciones de Zona III y Policía Científica, que realizó el relevamiento del local. Los investigadores analizan las cámaras de videovigilancia para identificar al rapiñero.
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