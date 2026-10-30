Delincuente con casco y un objeto que aparentaba ser una granada robó en un local de cobranzas

Un delincuente rapiñó este viernes de tarde un local de cobranzas, ubicado en Rafael y Venecia, en Bella Italia.

El hombre ingresó vestido con ropa oscura y con casco puesto, amenazó a las personas con un objeto que aparentaba ser una granada y exigió que le entregaran el dinero de las cajas.

El delincuente huyó del lugar con dinero, cuyo monto los responsables del local tratar de determinar.

El caso es investigado por personal de Investigaciones de Zona III y Policía Científica, que realizó el relevamiento del local. Los investigadores analizan las cámaras de videovigilancia para identificar al rapiñero.