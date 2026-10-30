RECIBÍ EL NEWSLETTER
BELLA ITALIA

Delincuente con casco y un objeto que aparentaba ser una granada robó en un local de cobranzas

El hecho ocurrió este viernes en el local ubicado en Rafael y Venecia, en Bella Italia.

camioneta-policia-rapiña-local-de-pagos-bella-italia

Un delincuente rapiñó este viernes de tarde un local de cobranzas, ubicado en Rafael y Venecia, en Bella Italia.

El hombre ingresó vestido con ropa oscura y con casco puesto, amenazó a las personas con un objeto que aparentaba ser una granada y exigió que le entregaran el dinero de las cajas.

El delincuente huyó del lugar con dinero, cuyo monto los responsables del local tratar de determinar.

el monito: perfil del delincuente que robaba mujeres, ancianos y adolescentes
Seguí leyendo

El Monito: perfil del delincuente que robaba mujeres, ancianos y adolescentes

El caso es investigado por personal de Investigaciones de Zona III y Policía Científica, que realizó el relevamiento del local. Los investigadores analizan las cámaras de videovigilancia para identificar al rapiñero.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AVANZA LA INVESTIGACIÓN

Narco uruguayo asesinado en Argentina: en Uruguay ofrecían 500 mil dólares por su muerte
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Viernes "complicado" con tormentas y lluvias; sábado y domingo con mucho calor, anunció Nubel Cisneros
buzos del ejército

Fray Bentos: tres buzos murieron y uno está internado tras accidente durante ejercicio militar en el río Uruguay
TRAGEDIA EN FRAY BENTOS

Hallaron el cuerpo del tercer buzo del Ejército fallecido en el río Uruguay durante un ejercicio nocturno
HASTA LAS 16 HORAS

Inumet emitió una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para seis departamentos

Te puede interesar

Comandante detalló las tareas que realizaban los militares que murieron en el río: investigan si el protocolo se cumplió video
RÍO URUGUAY

Comandante detalló las tareas que realizaban los militares que murieron en el río: investigan si el protocolo se cumplió
Ministra Lazo sobre militares fallecidos: Es un día de luto; es una tragedia que nos conmueve a todos video
CONFERENCIA DE PRENSA

Ministra Lazo sobre militares fallecidos: "Es un día de luto; es una tragedia que nos conmueve a todos"
Operación Carancho: tres nuevos condenados, uno es un funcionario policial que irá a prisión video
Policiales

Operación Carancho: tres nuevos condenados, uno es un funcionario policial que irá a prisión

Dejá tu comentario