Pedro Sánchez llamó este domingo a los españoles a votar "en masa" en unas elecciones legislativas en las que se juega su continuidad en el poder, con el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo como favorito en los sondeos y VOX con posibilidades de entrar al gobierno.

Sánchez se ha erigido en una de las voces más visibles de la izquierda y se ha caracterizado por sus enfrentamientos con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Tras sufragar en Madrid, llamó a "votar en masa" en las legislativas para enviar "un mensaje claro sobre cuál va a ser la orientación" del nuevo Ejecutivo, porque "es muy importante no solo para España, sino también para Europa".

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"Cuanto mayor sea esa movilización (...) mayor fuerza tendrá el Gobierno para continuar haciendo sus políticas durante los próximos cuatro años", remarcó con optimismo Sánchez, quien advierte de la "involución" que a su juicio implicaría un gobierno de la oposición.

La mayoría de los sondeos auguran una victoria del Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, aunque necesitaría previsiblemente el apoyo del partido Vox para gobernar.

Tras votar en Madrid, Feijóo, muy crítico de los escándalos de corrupción del Gobierno, pidió a los españoles que "voten con memoria". "España va a tomar una decisión inapelable" esta jornada, agregó.

En las mesas electorales, que estarán abiertas hasta las 19:00 GMT, están llamados a votar 38,6 millones de españoles.

FUENTE: afp