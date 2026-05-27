Extienden medidas por 120 días al acusado de abusar de trabajadoras sexuales en Maldonado

La Justicia extendió por 120 días las medidas cautelares al acusado de abusar de trabajadoras sexuales en Maldonado; continuará en prisión y no se descarta que sea imputado por otros delitos, como intento de femicidio.

El hombre se encuentra imputado y cumpliendo prisión preventiva en una cárcel de Montevideo.

El abogado de cinco de las víctimas, Leandro Arévalo, dijo a Subrayado que están dispuestas algunas declaraciones anticipadas y hay que ver la situación particular de cada una de las víctimas.

"Hay dos que ya están dispuestas, además de otras diligencias investigativas que se han pedido, algunas ya han venido los resultados y otras que estamos esperando", indicó.

Y agregó: "Al momento las que están siguiendo para adelante y participando activamente son cinco, recordemos igual que cuando sucedió esto muchas otras se acercaron, pero por miedo, vergüenza, culpa o no querer ser expuestas no se animaron a denunciar".

Arévalo explicó que además de la imputación por reiterados delitos de abuso sexual agravado en reiteración con violencia privada, podría haber alguna imputación por femicidio u homicidio.

"En la audiencia de ayer fue uno de los argumentos que planteó Fiscalía, la posibilidad de ampliar justamente la imputación por alguno de estos delitos", dijo.

El hecho ocurrió a fines del 2025 en la zona de El Jagüel cuando una trabajadora sexual denunció agresión por parte de un hombre que la contactó a través de una página web.