Expresidente Rafael Correa está en Uruguay y mantiene contactos con dirigentes del FA; oposición rechaza su presencia

El expresidente de Ecuador , Rafael Correa , se encuentra en Uruguay y prevé reunirse con autoridades políticas y dirigentes del Frente Amplio .

Correa llegó el viernes al país y ya se reunió con el integrante del Frente Amplio, Rafael Michelini, y visitó el Memorial de los Detenidos Desaparecidos en el Cerro de Montevideo.

El exmandatario ya entrevistó a la exvicepresidenta Lucía Topolansky y prevé hacer lo mismo en el correr de esta semana con la actual vicepresidenta Carolina Cosse. Las entrevistas de Correa las difundirá en su canal de streaming.

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Correa será recibido este martes por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

Desde el Partido Nacional, el diputado Juan Martín Rodríguez rechazó la presencia de Correa en Uruguay, por considerarlo "prófugo de la Justicia por delitos de corrupción". En el Frente Amplio, rechazan esta afirman y aseguran que Correa no es un prófugo de la Justicia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/_RodriguezJuan_/status/2033609763502657792&partner=&hide_thread=false Hemos trasladado a las autoridades del @PNACIONAL, que le hagamos llegar a la Vicepresidente @CosseCarolina nuestro rechazo, en cuanto a recibir en su condición, a este prófugo de la Justicia por delitos de corrupción.@AlvaroDelgadoUy @JavierGarcia_Uyhttps://t.co/EiwLYXNpJy — Juan M. Rodríguez 71 (@_RodriguezJuan_) March 16, 2026

Tras dejar la Presidencia en 2017, Correa reside en Bélgica, país de origen de su esposa, la educadora Anne Malherbe Gosseline. En abril de 2020, la Justicia de Ecuador lo condenó en ausencia a ochos años de prisión por corrupción sobre financiamiento de su partido político a cambios de contratos con el Estado en el caso Sobornos entre 2012 y 2016.

En abril de 2022, el gobierno de Bélgica lo consideró un perseguido político y le concedió el estatus de asilado político, lo que le da protección internacional y dificulta su extradición a Ecuador.