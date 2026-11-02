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IMPORTACIONES AUMENTARON 6%

Exportaciones uruguayas crecieron 12% en los primeros cinco meses de aplicación del acuerdo Mercosur-UE

Entre mayo y setiembre, se exportaron 860 millones de dólares. Entre los principales productos colocados se encuentran la carne bovina refrigerada y congelada, el arroz y la miel. Países Bajos concentra buena parte de las ventas.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) divulgó un balance donde destaca que las exportaciones uruguayas crecieron un 12% en los primeros cinco meses de aplicación del acuerdo Mercosur - Unión Europea.

Entre mayo y setiembre de este año, Uruguay exportó a la Unión Europea por 860 millones de dólares. El dato se destaca especialmente porque, en esos mismos meses, las exportaciones globales del país registraron una caída del 1,5%.

Entre los principales productos colocados en el mercado europeo, se encuentran la carne bovina refrigerada y congelada, el arroz y la miel, que concentran más de la mitad del valor exportado.

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También, comienzan a aparecer nuevas oportunidades para otros sectores, con operaciones de productos como arándanos frescos, jugo de naranja y productos de panadería.

En cuanto a los destinos, Países Bajos concentra buena parte de las ventas uruguayas, seguido por mercados como Alemania, España, Portugal e Italia.

Por otra parte, las importaciones desde la Unión Europea también crecieron, un 6%, y alcanzaron los 740 millones de dólares.

Desde el MEF advierten que todavía es temprano para medir el impacto total del acuerdo, pero entienden que estos primeros resultados muestran oportunidades para ampliar los mercados y diversificar la oferta exportadora uruguaya.

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