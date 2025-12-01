RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones de noviembre suben 2% interanual, lideradas por carne y soja

En el acumulado de 2025, las ventas de bienes al exterior acumularon USD 12.398 millones, un aumento interanual de 4%. La carne bovina, la celulosa, la soja y los productos lácteos fueron los principales rubros. China sigue siendo el principal destino.

BARCOS-CONTENEDORES-PUERTO-MONTEVIDEO.jpg

En noviembre de 2025, las solicitudes de exportación -incluidas las zonas francas- alcanzaron USD 1.057 millones y marcaron un incremento interanual de 2%, según el informe que divulgó hoy Uruguay XXI. El aumento se debe principalmente a la carne bovina y a la soja.

En el acumulado de 2025, las exportaciones de bienes acumularon USD 12.398 millones, un aumento interanual de 4%. En el acumulado, la carne bovina, la celulosa, la soja y los productos lácteos (en ese orden) fueron los principales rubros, respondiendo por más de la mitad del total.

Pero no todos se comportaron de la misma forma: las exportaciones de carne bovina subieron 32%, principalmente por mejores precios, mientras las exportaciones de celulosa cayeron 10% por valores menores en el promedio. Las exportaciones de soja subieron 18% por la cosecha récord y los lácteos crecieron 15% por más producción y mejores precios promedio.

rige nueva reglamentacion con beneficios fiscales y tributarios para comercios de la frontera con brasil
Seguí leyendo

Rige nueva reglamentación con beneficios fiscales y tributarios para comercios de la frontera con Brasil

En cuanto a los destinos, en el acumulado anual China sigue siendo el principal respondiendo por 26% del total, seguida de Brasil (15%), la Unión Europea (13%) y Estados Unidos (11%).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UruguayXXI/status/1995584144110445044&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

Una mujer y un hombre de 74 años fueron encontrados muertos dentro de su apartamento en Parque Batlle
INVESTIGAN COMO MUERTE DUDOSA

Una mujer y un hombre de 74 años fueron encontrados muertos dentro de su apartamento en Parque Batlle
Plaza matriz

Una persona sufrió un robo en Ciudad Vieja y usó el tótem nuevo: la Policía encontró a los autores
HOMICIDIO EN LA UNIÓN

Un homicidio por error: la historia de cómo mataron a un estudiante de UTU cuando celebraba el fin de curso
METEOROLOGÍA

Tormentas puntualmente fuertes: la advertencia de Inumet para cuatro departamentos
INTENDENTE DE MONTEVIDEO

Mario Bergara dijo que la IMM evalúa estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco

Te puede interesar

Ministro del Interior presentó plan de seguridad al Frente Amplio: Es un punto de partida, dijo Fernando Pereira
Política

Ministro del Interior presentó plan de seguridad al Frente Amplio: "Es un punto de partida", dijo Fernando Pereira
Hombre atropelló a un motociclista, lo mató y está prófugo: familia de la víctima se moviliza por justicia video
MOVILIZACIÓN EN GARZÓN Y MÁXIMO SANTOS

Hombre atropelló a un motociclista, lo mató y está prófugo: familia de la víctima se moviliza por justicia
Exvocero del Ejército fue imputado por abuso sexual y se dispuso su prisión preventiva hasta marzo de 2026
FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES

Exvocero del Ejército fue imputado por abuso sexual y se dispuso su prisión preventiva hasta marzo de 2026

Dejá tu comentario