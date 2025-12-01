Exportaciones de noviembre suben 2% interanual, lideradas por carne y soja

En noviembre de 2025, las solicitudes de exportación -incluidas las zonas francas- alcanzaron USD 1.057 millones y marcaron un incremento interanual de 2%, según el informe que divulgó hoy Uruguay XXI. El aumento se debe principalmente a la carne bovina y a la soja.

En el acumulado de 2025, las exportaciones de bienes acumularon USD 12.398 millones, un aumento interanual de 4%. En el acumulado, la carne bovina, la celulosa, la soja y los productos lácteos (en ese orden) fueron los principales rubros, respondiendo por más de la mitad del total.

Pero no todos se comportaron de la misma forma: las exportaciones de carne bovina subieron 32%, principalmente por mejores precios, mientras las exportaciones de celulosa cayeron 10% por valores menores en el promedio. Las exportaciones de soja subieron 18% por la cosecha récord y los lácteos crecieron 15% por más producción y mejores precios promedio.

En cuanto a los destinos, en el acumulado anual China sigue siendo el principal respondiendo por 26% del total, seguida de Brasil (15%), la Unión Europea (13%) y Estados Unidos (11%). Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UruguayXXI/status/1995584144110445044&partner=&hide_thread=false #INFORME | Las solicitudes de exportación alcanzaron US$ 1.057 millones en noviembre de 2025 pic.twitter.com/18AldDJ2ul — Uruguay XXI (@UruguayXXI) December 1, 2025

Temas de la nota exportaciones