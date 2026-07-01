Exportaciones caen 4% interanual en junio

Las exportaciones de bienes cayeron 4% interanual en el mes de junio, con un monto de USD 1.307 millones, según informó Uruguay XXI. En dicho mes, las ventas de soja cayeron a menos de la mitad de las registradas en igual mes del año 2025, debido a la sequía, y fue el principal factor explicativo de la caída.

En el acumulado anual -cerrado el primer semestre- las ventas al exterior medidas en dólares subieron 1%, con un monto acumulado de USD 6.585 millones. Las ventas de carne y celulosa lideran las exportaciones, aunque sin variaciones significativas respecto al año pasado. Subieron 22% las exportaciones de ganado en pie y 14% las ventas de maderas, mientras que caen 26% las ventas acumuladas de soja, por la referida sequía; también caen las exportaciones de arroz y trigo (ambas 18%), por menores precios y producción.

China sigue siendo el principal destino de las ventas de bienes. Las menores ventas de soja con ese destino fueron parcialmente compensadas por mayores ventas de carne. Le siguen Brasil y la UE.

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