En julio, el Índice Medio de Salarios (IMS) subió 0,90%, llevando la variación de los últimos 12 meses al 5,71%. En el sector privado el aumento interanual fue del 5,92%, mientras que en el sector público (que abarca gobierno central, intendencias y empresas estatales) el aumento interanual fue del 5,3%. El registro de julio incorpora ajustes que algunos sectores tuvieron en julio (ajustes semestrales convenidos en los convenios salariales).
Salario real subió 1,4% en los últimos 12 meses
Se debe a los aumentos nominales y la estabilidad de la inflación en niveles bajos. El salario real está 4,2% por encima de su nivel prepandemia.
Dado que la inflación en el mismo período de 12 meses fue 4,3%, el IMS en términos reales (descontada la inflación) subió 1,4% (salario real). Al desglosar este cálculo por sector, el salario real del sector privado mostró un crecimiento del 1,6% interanual, mientras que el salario real en el gobierno central aumentó un 1,03% en 12 meses.
Por sectores
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Al evaluar las variaciones a 12 meses en distintos sectores económicos, hay algunas diferencias apreciables. En el comercio el incremento interanual fue del 6,57%; en la industria manufacturera la variación interanual fue del 5,68%. La construcción, en cambio, quedó en julio con un aumento interanual de apenas 0,5%; cabe recordar que el acuerdo salarial en el sector se firmó recién en agosto, lo que se reflejará en el índice dicho mes.
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