Salario real subió 1,4% en los últimos 12 meses

Foto: FocoUy, archivo.

En julio, el Índice Medio de Salarios (IMS) subió 0,90%, llevando la variación de los últimos 12 meses al 5,71%. En el sector privado el aumento interanual fue del 5,92%, mientras que en el sector público (que abarca gobierno central, intendencias y empresas estatales) el aumento interanual fue del 5,3%. El registro de julio incorpora ajustes que algunos sectores tuvieron en julio (ajustes semestrales convenidos en los convenios salariales).

Dado que la inflación en el mismo período de 12 meses fue 4,3%, el IMS en términos reales (descontada la inflación) subió 1,4% (salario real). Al desglosar este cálculo por sector, el salario real del sector privado mostró un crecimiento del 1,6% interanual, mientras que el salario real en el gobierno central aumentó un 1,03% en 12 meses.

Por sectores

Al evaluar las variaciones a 12 meses en distintos sectores económicos, hay algunas diferencias apreciables. En el comercio el incremento interanual fue del 6,57%; en la industria manufacturera la variación interanual fue del 5,68%. La construcción, en cambio, quedó en julio con un aumento interanual de apenas 0,5%; cabe recordar que el acuerdo salarial en el sector se firmó recién en agosto, lo que se reflejará en el índice dicho mes.

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