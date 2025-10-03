RECIBÍ EL NEWSLETTER
Experta en tecnología calificó de alarmantes los ciberataques en Uruguay: "Abre una puerta a extorsión y espionaje", dijo

La abogada especializada en Tecnología, Agustina Pérez, indicó que la cifra viene en aumento y que Uruguay es un blanco con un activismo grande.

La abogada especializada en Tecnología, Agustina Pérez, se refirió a los ciberataques que se han registrado con instituciones importantes de nuestro país y puntualmente a un grupo.

Esta semana se dieron ciberataques en el Banco Hipotecario y Anep, este viernes además la plataforma Gurí.

Para la abogada especializada en tecnología, Uruguay es un blanco con un activismo grande, que llama la atención en cuanto a la cantidad de incidentes con tan baja población.

"Uruguay, hasta hace poco, no monitoreaba la cantidad de incidentes que recibía. Cuando miramos números del 2023, el número de incidentes estaba en unos seis mil y algo. Ya para el 2024 estaba en unos 14 mil y algo, obviamente esta cifra iba aumentando".

Pérez dijo que el grupo comenzó con activista y actualmente es un negocio. Estos mismos delincuentes fueron quienes atacaron la Dinacia y quienes publicaron información personal del presidente y de otras figuras conocidas.

Los estafadores tomaron todas las vulneraciones y las centralizaron en un lugar. "Por ejemplo, si accedemos a Telegram podemos pedirle información de cualquiera de nosotros (...) datos personales, números de teléfono, matrículas, geolocalización de dispositivos".

La abogada explicó que los estafadores dan información a cambio de un pago que se tiene que realizar mediante criptomonedas. Además, comentó que esto abre una puerta a extorsión y espionaje.

"Se empieza a generar una nueva figura como de proveedor de acceso a información ilícita, de las cuales cualquier persona puede acceder a la misma".

