Expansión del tiempo de educación y cuidados: qué propone el documento final del Diálogo Social

Dentro del informe final del Diálogo Social, conocido esta semana, se realizan propuestas sobre la expansión del tiempo de educación y cuidados.

"En Uruguay, los hogares con niños, niñas y adolescentes enfrentan mayores dificultades para alcanzar condiciones mínimas de bienestar. Esta situación se combina con una sobrecarga de trabajo no remunerado en las mujeres, que limita sus oportunidades educativas, laborales y de participación social", reza el documento.

"En este marco, resulta necesario expandir el tiempo pedagógico y de cuidados como una política estratégica que contribuye simultáneamente al ejercicio de derechos, al desarrollo infantil, a la mejora de las trayectorias y desempeños educativos de niñas, niños y adolescentes, a la reducción de desigualdades y a la promoción de la igualdad de género. Asimismo, la ampliación de la jornada educativa y de cuidados constituye una herramienta relevante para mejorar la conciliación entre la vida laboral y familiar", agrega.

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A partir de estas orientaciones se propone avanzar en las siguientes líneas de acción:

1. Ampliar la cobertura para niños y niñas de 0 a 3 años, ofreciendo horarios de atención de entre 4 y 8 horas diarias.

1.1. Incorporar aproximadamente 4.500 niños y niñas para alcanzar la universalización de la atención a los 3 años.

1.2. Continuar ampliando la cobertura de 0 a 2 años mediante la generación de cupos a través de las distintas modalidades de atención gestionadas por el INAU,22 algunas de ellas en el marco del Sistema de Cuidados.

2. Duplicar la cobertura de niños y niñas que asisten a jardines y escuelas de tiempo completo o extendido a 2029, y continuar planificando nuevas expansiones hacia el objetivo de cobertura universal.

3. Duplicar, a 2029, la cantidad de centros de educación media que cuentan con modalidades de extensión del tiempo pedagógico y continuar planificando su expansión.

4. Continuar desarrollando, desde un enfoque de inclusión, otros formatos de extensión horaria para niños, niñas y adolescentes a partir de modalidades nuevas y existentes en el marco de la articulación entre la política de ampliación del tiempo educativo de la ANEP y las propuestas socioeducativas del INAU, involucrando también a otros organismos públicos y privados,24 como la Secretaría Nacional del Deporte, Ministerio de Educación y Cultura, clubes deportivos e intendencias departamentales.

5. Fortalecer, en articulación con los actores antes mencionados, la cobertura en los meses de verano, como herramienta para sostener apoyos pedagógicos y de cuidados en períodos no lectivos, especialmente en comunidades con mayores necesidades.

5.1. Triplicar la cobertura del programa Escuelas de Verano a 2029 y continuar planificando su expansión hasta cubrir la totalidad de las escuelas urbanas.

5.2. Expandir el programa Verano en Media para estudiantes de Educación Media Básica.