Visita del papa a Uruguay: "Es muy positiva para el país; se estaría confirmando en noviembre", dijo Enciso

El intendente Carlos Enciso anunció que el papa León XIV tiene previsto en su agenda de viajes, visitar Uruguay en noviembre y en particular el departamento de Florida.

El jefe comunal aclaró que restan las confirmaciones tanto del gobierno uruguayo como del Vaticano y destacó que la presencia del obispo de Roma es muy positiva para el país en un momento complejo.

"Por suerte se estaría confirmando, siempre hay que dejar un espacio para las confirmaciones oficiales de las respectivas autoridades ya sea del Poder Ejecutivo y de la propia Iglesia, pero fuentes vaticanas que hemos accedido nos han dicho que ya está el plan de la agenda de viajes previsto por el papa la primera quincena de noviembre en nuestro país", comentó.

Para Enciso la noticia de impacto local es la visita de León XIV al Santuario de la Virgen de los 33 en Florida.

"Este es un acontecimiento no solo para los cristianos, los católicos, si no para toda la población. Una figura independientemente de los creyentes de la dimensión de un papa que esté, como estuvo Juan Pablo II hace muchos años aquí en Florida, genera y va a ser un componentes para muchos espiritual, pero también un acontecimiento de primer nivel", agregó.