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Luis Galván y Tacumbú

Pareja en estado crítico por heridas de bala en Las Acacias; Policía investiga caso de violencia doméstica

Una de las hipótesis que maneja la Policía es que el hombre le disparó a su pareja y luego se intentó quitar la vida

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Una pareja se encuentra internada en estado crítico en la policlínica de Capitán Tula tras un episodio de violencia doméstica.

Una de las hipótesis que maneja la Policía es que el hombre le disparó a su pareja y luego se intentó quitar la vida

El hecho ocurrió en Luis Galván y Tacumbú, en el barrio Las Acacias.

un hombre de 57 anos esta internado tras sufrir un accidente laboral al caer desde el techo de una casa
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Un hombre de 57 años está internado tras sufrir un accidente laboral al caer desde el techo de una casa

Trabaja personal del Departamento de Homicidios, Policía Científica y efectivos de Zona Operacional III

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