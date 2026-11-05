Una pareja se encuentra internada en estado crítico en la policlínica de Capitán Tula tras un episodio de violencia doméstica.
Pareja en estado crítico por heridas de bala en Las Acacias; Policía investiga caso de violencia doméstica
Una de las hipótesis que maneja la Policía es que el hombre le disparó a su pareja y luego se intentó quitar la vida
Una de las hipótesis que maneja la Policía es que el hombre le disparó a su pareja y luego se intentó quitar la vida
El hecho ocurrió en Luis Galván y Tacumbú, en el barrio Las Acacias.
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