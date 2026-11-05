Pareja en estado crítico por heridas de bala en Las Acacias; Policía investiga caso de violencia doméstica

Una pareja se encuentra internada en estado crítico en la policlínica de Capitán Tula tras un episodio de violencia doméstica.

Una de las hipótesis que maneja la Policía es que el hombre le disparó a su pareja y luego se intentó quitar la vida

El hecho ocurrió en Luis Galván y Tacumbú, en el barrio Las Acacias.

Trabaja personal del Departamento de Homicidios, Policía Científica y efectivos de Zona Operacional III

Temas de la nota Las Acacias

violencia doméstica