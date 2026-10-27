Estudio reveló "crecimiento importante del impacto que el fraude digital" en el país; los consejos de expertos

Un estudio reveló detalles sobre fraude digital en el país y señaló que el 33% de la población analizada afirmó haber sido víctima en algún caso.

Es un informe que se realiza todos los años y abarca tanto a personas como empresas.

"A nivel de las personas, lo que vimos es un crecimiento importante del impacto que el fraude digital está teniendo en la vida de las personas. El año 2024 habíamos identificado que el 5% de los uruguayos había sido víctima de algún tipo de engaño, de fraude, estafa, que habían perdido dinero. Este año, 2025, nos dio que el 8% perdió dinero, que 2% perdió información y que otro 22% identificó que le intentaron estafar", detalló Reynaldo de la Fuente, director de Datasec.

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Estas estafas varían: están los robos de cuentas de whatsapp o las compras en sitios dudosos, se envía el dinero pero el producto nunca llega.

Desde Datasec emitieron una serie de recomendaciones para evitar futuros casos de fraude digital.

"Lo primero es ser conscientes de que estas cosas están pasando y que es algo que está pasando en todo el mundo, y que los estafadores están usando todo tipo de artimañas para engañar a las personas", remarcó el especialista.

"Lamentablemente hoy no podemos confiar en casi nada. Ese mensaje que nos parecía genuino, quizá no lo es. Esa llamada, ese tono de voz que nos parecía genuino, ya puede ser totalmente falso. Ese video en el que veíamos una persona que pensábamos que era de confianza, tampoco tenemos necesariamente por qué tener certeza de que así sea", señaló.

En esa línea, el principal consejo después de desconfiar es intentar verificar la información: "Llamar al teléfono de confianza de la institución, antes de hacer la compra, llamar a esa persona, ese amigo, ese contacto familiar, antes de hacer una operación. Verificar de forma robusta".