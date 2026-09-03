Secundaria analiza informe sobre denuncia de acoso en 2024 contra agresor de Medicina cuando iba al liceo de Salinas

La Dirección General de Educación Secundaria investiga la denuncia que realizó en 2024 una estudiante del liceo de Salinas, contra el agresor que el martes apuñaló a una compañera de la Facultad de medicina, cuando cursaba quinto año.

El director general de Secundaria, Manuel Oroño, indicó que hubo una sola denuncia en mayo de 2024 sobre acoso. "No se constató en esa investigación la demostración de un acoso sexual ni de violencia, solamente, pero es grave igual, una situación de acoso, de bullying", sostuvo.

Oroño detalló que el liceo recabó la información y accionó los mecanismos previstos, como la convocatoria al Consejo Asesor pedagógico (CAP). De inmediato, se adoptaron medidas disciplinarias, como la suspensión del estudiante, entrevistas con las familias, entre otras acciones con psicólogos.

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Se realizó un "abordaje híbrido del estudiante". Concurría al liceo en el turno matutino y durante unos días de la semana pasó a la tarde y mantuvo la semipresencialidad en el curso de quinto año. En 2025, ingresó a sexto año y no hubo ninguna otra denuncia, dijo Oroño.

El director de Secundaria indicó que el adolescente "no tenía diagnostico" de problemas de salud mental.

Consultado con respecto a los audios sobre una reunión entre la directora del liceo y los estudiantes en la que reclamaban no haber sido escuchados, Oroño reconoció que los escuchó y aseguró que a las autoridades de Secundaria no llegó ningún planteo formal.

"Lo que tenemos es el informe (de la inspectora del liceo) y a partir de ahí se verá el análisis profundo, si compete hacer algo ahora o no", concluyó.