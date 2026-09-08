Estudiantes de Medicina levantaron ocupación, pero siguen movilizándose: "Poner molinetes o cámaras no solucionan ni derrocan la violencia de género"

Estudiantes de Medicina levantaron la ocupación que realizaron en rechazo al intento de femicidio ocurrido el martes 1° de setiembre en el edificio anexo a la facultad, pero continúan movilizándose.

Integrantes de la Federación Uruguaya de Universitarios dijeron a Subrayado que poner molinetes o cámaras no solucionan ni derrocan la violencia de género, tras ser consultadas sobre la seguridad en el centro de estudios.

"Cualquier persona es capaz de infringir violencia de género porque la institución lo termina avalando sino tiene el corral cultural de lo que implica ser un espacio cuidado para hombres y mujeres. Poner molinetes y cámaras de seguridad es solo un placebo a realmente curar esa violencia estructural que nos demanda profundamente", señalaron.

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Las jóvenes comentaron que la ocupación se debió a que los estudiantes entendían que había que hacer un parate y reunirse para poner el tema sobre la mesa.

Las jóvenes dijeron que la currícula académica le falta un montón de políticas de género y que la idea es no volver a la cotidianeidad como si no hubiera pasado nada.

Consultadas por las respuesta de las autoridades ante los planteos, indicaron que las respuestas llevan a que continúen en los anexos cogobernantes "que es uno de los flancos que tenemos que cubrir (...) también hay una respuesta que necesitamos que se dio la negativa en primera instancia que fue la suspensión de clases a largo plazo, en segunda instancia se dieron estos dos días y era ese el otro flanco que estamos buscando", explicaron.

Además, comentaron que la ocupación permitió mucho el espacio de encuentro, que sensibiliza al poder hablar de este tipo de situaciones y por sobre todas las cosas no se pasan por alto.

"La respuesta estudiantil fue muy positiva y la valoramos positivamente. Sin dudas que los espacios de reflexión y de pienso y de transformación en este sentido, tienen que continuar", destacaron.

El jueves llevarán adelante una movilización hacia el Parlamento en reclamos de mayor presupuesto para la Educación y el viernes a las 18.00 horas habrá una nueva asamblea.