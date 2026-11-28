La pelota de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata. Foto: AFP

Estudiantes de La Plata y Palmeiras definen este sábado el campeón de la Copa Libertadores en otra gran final disputada en el estadio Centenario de Montevideo.

Con alrededor de 60.000 personas en el único estadio del mundo declarado Monumento al Fútbol Mundial, el equipo argentino busca volver a la gloria internacional, mientras que su rival brasileño intenta mantener su predominio en los últimos años.

La última copa del “Pincha” fue en el 2009, tras una primera historia con tres campeonatos seguidos en 1968, 1969 y 1970.

El “Verdao”, en tanto ganó la Copa en 1999 y después repitió en 2020 y 2021, y es un animador constante de la Libertadores en las últimas ediciones.