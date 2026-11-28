Estudiantes de La Plata y Palmeiras definen este sábado el campeón de la Copa Libertadores en otra gran final disputada en el estadio Centenario de Montevideo.
Estudiantes de La Plata y Palmeiras definen la Copa Libertadores 2026 en el estadio Centenario
El equipo argentino va por su quinta Copa Libertadores, mientras que el conjunto brasileño busca la cuarta. Estudiantes de La Plata por volver a la gloria, Palmeiras por mantener su dominio actual.
Con alrededor de 60.000 personas en el único estadio del mundo declarado Monumento al Fútbol Mundial, el equipo argentino busca volver a la gloria internacional, mientras que su rival brasileño intenta mantener su predominio en los últimos años.
La última copa del “Pincha” fue en el 2009, tras una primera historia con tres campeonatos seguidos en 1968, 1969 y 1970.
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El “Verdao”, en tanto ganó la Copa en 1999 y después repitió en 2020 y 2021, y es un animador constante de la Libertadores en las últimas ediciones.
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