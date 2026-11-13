Estudiantes de La Plata, de Muslera y el Cacique Medina, ganó la Supercopa Argentina y se apronta para la final de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata campeón de la Supercopa Argentina. Foto: publicada en la web oficial del club.

Estudiantes de La Plata, finalista de la Copa Libertadores 2026, ganó el jueves de noche la Supercopa Argentina 2025 al derrotar 3-2 a Independiente Rivadavia de Mendoza, en Córdoba.

Lucas Alario anotó el gol de la victoria para el Pincha en el sexto minuto del alargue, tras empate 2-2 en los 90 minutos.

Guido Carrillo (55') y el paraguayo Iván Villalba en contra (67') adelantaron a los dirigidos por el uruguayo Alexander Medina, pero el guaraní José Florentín (88') y el propio Villalba (90+5') anotaron para los mendozinos para alargar la definición al tiempo extra.

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Estudiantes ahora le apunta todas sus baterías a la final de la Copa Libertadores, que jugará el sábado 28 de noviembre contra el Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo.

Estudiantes ya ganó cuatro veces el torneo continental, en 1968, 1969, 1970 y 2009.

"El equipo respondió cuando se lo empataron, pero con personalidad volvió a ponerse arriba en el marcador y fuimos justos ganadores", expresó el capitán Guido Carrillo, que logró su sexto título con el Pincha.

Estudiantes disputó esta Supercopa Argentina 2025 tras ganar el Trofeo de Campeones del año pasado, mientras que Rivadavia llegó a la definición como campeón de la Copa Argentina de 2025.