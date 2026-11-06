RECIBÍ EL NEWSLETTER
AMISTOSOS FECHA FIFA

Diego Forlán publicó la lista de convocados para los partidos de Uruguay ante Argentina y República Dominicana

Son los convocados de Diego Forlán para los partidos de Uruguay ante Argentina en Buenos Aires y con República Dominicana en Maldonado. Vuelve Federico Valverde y dos novedades.

Diego-Forlán-FocoUy-octubre-2026

Diego Forlán publicó la lista de convocados para los dos amistosos que jugará Uruguay en noviembre, ante Argentina en Buenos Aires el viernes 13, y con República Dominicana el martes 17 en el Campus de Maldonado.

En esta convocatoria vuelve Federico Valverde, ausente por lesión en la gira asiática, y aparecen dos novedades: los arqueros Ignacio De Arruabarrena (del Arouca de Portugal), Sebastián Jaume (de Albion), y el delantero Bruno Damiani, que juega en la MLS de Estados Unidos.

También repiten las nuevas caras: Juan Rodríguez y Facundo Bernal. Y son baja por lesión Naithan Nández y Brian Rodríguez.

Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal. Foto: AFP
Seguí leyendo

Cristiano Ronaldo anunció que se retira de la selección de Portugal tras pelea con el entrenador

Temas de la nota

Lo más visto

Una corona de flores de Familia Marset llegó este jueves al velatorio de Gonzalo Moratorio
SALÓN DE LOS PASOS PERDIDOS

Una corona de flores de "Familia Marset" llegó este jueves al velatorio de Gonzalo Moratorio
De 15:00 A 19:30

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el Palacio Legislativo: familia, colegas y autoridades despiden al científico
TENÍA 44 AÑOS

Falleció Gonzalo Moratorio, científico clave en la lucha contra el Covid en Uruguay
VELATORIO en el palacio legislativo

Esposa de Moratorio: "Luchó con una fortaleza y una valentía que me siguen sorprendiendo hasta ahora"
CRISIS POLÍTICA EN PARAGUAY

Renunció el presidente de Paraguay Santiago Peña, tras iniciarse un juicio político en su contra por la quiebra de Ueno Bank

Te puede interesar

Decenas de personas ya esperan al papa León XIV en la plaza Independencia. video
VISITA DEL PAPA A URUGUAY

Decenas de personas, entre ellas varios turistas, ya esperan al papa León XIV en la plaza Independencia
Las letras de Montevideo pintadas para la visita del papa León XIV. Foto: AFP
EL PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Llega el papa León XIV y así estará el tiempo: este viernes llueve de noche, el sábado llueve en el norte y luego mejora, el domingo soleado
El papa León XIV saluda y se despide de Roma al subir al avión que lo trae a Montevideo. Foto: Vatican News (oficial). video
EL PAPA EN VIAJE

Video: así fue la partida del papa León XIV desde Roma este viernes; llega a Montevideo de tarde

Dejá tu comentario