Diego Forlán publicó la lista de convocados para los partidos de Uruguay ante Argentina y República Dominicana

Diego Forlán publicó la lista de convocados para los dos amistosos que jugará Uruguay en noviembre, ante Argentina en Buenos Aires el viernes 13, y con República Dominicana el martes 17 en el Campus de Maldonado.

En esta convocatoria vuelve Federico Valverde, ausente por lesión en la gira asiática, y aparecen dos novedades: los arqueros Ignacio De Arruabarrena (del Arouca de Portugal), Sebastián Jaume (de Albion), y el delantero Bruno Damiani, que juega en la MLS de Estados Unidos.

También repiten las nuevas caras: Juan Rodríguez y Facundo Bernal. Y son baja por lesión Naithan Nández y Brian Rodríguez.

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