"Estoy frustrado un poco", dijo Federico Valverde: "No nací para jugar de lateral, no crecí jugando en esa posición"

Federico Valverde , uno de los capitanes del Real Madrid (y de la Selección Uruguaya ) se mostró autocrítico con su rendimiento y el del equipo tras la derrota por goleada ante el Atlético Madrid, el fin de semana. Fue 5 a 2 con un error de Valverde en uno de los goles.

“Estoy frustrado un poco. Soy consciente también de cómo estoy jugando, soy el primero en saber cuando las cosas no salen como uno quiere. El jugador de fútbol se da cuenta cuando hace un mal partido”, dijo Valverde en conferencia de prensa antes del juego por Champions de esta semana.

“Había empezado de muy buena forma en este nuevo proyecto con el nuevo cuerpo técnico”, agregó en referencia al DR Xavi Alonso, que lo mantuvo como capitán, pero luego agregó: “Ahora me cuesta mucho más sentirme cómodo en el campo. Como uno de los capitanes seguiré liderando este grupo y seguiré dando la cara en el campo y afuera”.

¿Lateral? Otra vez la polémica por su posición en la cancha

“No nací para jugar de lateral, no crecí jugando en esa posición. Fue un momento de emergencia”, dijo Valverde al ser consultado sobre los partidos que jugó en esa posición, especialmente en el último tramo del período de Carlo Ancelotti.

“Poder hacerlo bien ahí me llenó de orgullo. Pero siempre tuve la duda de si esos partidos podían ser un poco de suerte, que hayan sido noches espontáneas de que haya jugado bien”, comentó el uruguayo.

“De lateral me sentí cómodo, ganamos mucho cuando jugué como extremo, ganamos una Champions conmigo ahí. Y otra conmigo en el medio. Siempre estoy a disposición, aprendo la posición nueva si hace falta. No me siento cómodo porque no crecí jugando ahí. Me cuestan cosas, como cerrar atrás en defensa. Pero intento mostrar actitud y por eso las cosas me van bien ahí. Crecí en el medio, aprendí mucho ahí de muchos jugadores. Pero de lateral me ha ido bien, y estoy para lo que necesite el entrenador”, apuntó.

Derrota 5 a 2

Valverde habló también del vestuario del Real Madrid, antes y después de la goleada recibida por el Atlético Madrid.

“Son partidos que no hace falta ni gritar en el vestuario para motivarse. Son cosas que no pueden ocurrir, ni en el Madrid ni en otros lados. Tienes que motivarte con cualquier partido, en un derbi más. Podemos fallar en muchas cosas, pero la actitud no se negocia. Es lo primero para demostrar que queremos ganar. En los primeros minutos del segundo tiempo salimos como si el empate nos sirviera. Hay que cambiar eso, desde este partido. Como un referente de este equipo, hay que salir de ese momento y agarrar este partido como una oportunidad para crecer”, dijo Valverde sobre el próximo partido de esa semana, por Champions.

“Fueron dos días muy duros, muy jodidos por la derrota. Fue un golpe muy duro. Charlamos mucho, desde que estoy en el Madrid había pasado pocas veces, tantas conversaciones. Hay que cambiar lo más rápido posible. Hicimos hincapié en la actitud dentro del campo. También con el entrenador, hubo muchas charlas. Mañana, el primer partido para cambiar todo eso”, finalizó.