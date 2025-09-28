RECIBÍ EL NEWSLETTER
Juventud y Nacional empataron sin goles en el Estadio Centenario

El partido se jugó en el estadio Centenario, tras un acuerdo entre ambos clubes sobre el cambio de localía. Fue por la 9ª fecha del Torneo Clausura.

Foto: Foco UY

Juventud de Las Piedras fue local este domingo frente a Nacional en el estadio Centenario, luego de que ambos clubes acordaran el cambio en la localía. El partido terminó en empate.

El partido era por la 9ª fecha del Torneo Clausura. Los tricolores debían ganar para mantener la ventaja en la Tabla Anual que lideran.

Peñarol ganó este sábado 3-1 contra Cerro Largo y eso obligaba a Nacional a obtener los 3 puntos si pretende mantener la ventaja. Pero sumó solamente uno.

Orsi sobre Mundial 2030 y reforma Centenario: "Evidentemente algún privado se va a tener que hacer cargo"

El partido de este domingo fue arbitrado por Hernán Heras, en compañía de Héctor Bergalo y Sebastián Schroeder en las bandas. Pablo Silveira fue el cuarto juez. Y en el VAR estuvieron Daniel Rodríguez y Martín Soppi.

LOS DETALLES DEL PARTIDO

