Juventud y Nacional empataron sin goles en el Estadio Centenario

Juventud de Las Piedras fue local este domingo frente a Nacional en el estadio Centenario, luego de que ambos clubes acordaran el cambio en la localía. El partido terminó en empate.
El partido era por la 9ª fecha del Torneo Clausura. Los tricolores debían ganar para mantener la ventaja en la Tabla Anual que lideran.
Peñarol ganó este sábado 3-1 contra Cerro Largo y eso obligaba a Nacional a obtener los 3 puntos si pretende mantener la ventaja. Pero sumó solamente uno.
El partido de este domingo fue arbitrado por Hernán Heras, en compañía de Héctor Bergalo y Sebastián Schroeder en las bandas. Pablo Silveira fue el cuarto juez. Y en el VAR estuvieron Daniel Rodríguez y Martín Soppi.
LOS DETALLES DEL PARTIDO
