Estos son los nominados de la 23ª entrega de los Premios Graffiti a la música uruguaya

La organización de los Premios Graffiti a la música uruguaya dio a conocer los nominados para la edición de este año, que es la 23ª. Las ceremonias serán el 15 de octubre en el Centro Cultural Politeama de Canelones y el 5 y 6 de noviembre en la Sala Zitarrosa .

La primera entrega contará con las actuaciones de Rossana Taddei, El Reja, Diego González, Flor Sakeo, León Verde y Maite Gadea.

En esa oportunidad se conocerán los ganadores de 15 categorías, mientras que los otros premios serán develados entre el 5 y 6 de noviembre en la Sala Zitarrosa, ceremonias que también contarán con espectáculos en vivo.

Para las tres instancias de premiación el acceso es libre, por invitación o hasta agotar el stock de localidades que, oportunamente, se informará dónde se retiran.

La edición número 23 es liderada en cantidad de nominaciones por Florencia Núñez con 8 candidaturas; la siguen las bandas Filo y Eté & Los Problems, y la cantante y compositora Bárbara Jorcín, con siete cada una; y Diego González con seis.

Como mejor compositor o compositora del año las nominaciones incluyen a Barbara Jorcín por “Corazón de metal”, Diego González por “La canción pide la canción tiene”, Ernesto Tabárez por “Plata” de Eté & Los Problems, Florencia Nuñez por “Fe” y Paul Higgs por “El misterio de Paul Higgs”.

Mejor artista nuevo: Agustina Giovio, Che Papusa Dúo, El Gato de Ponce, Ihara Burgos, La Santa Rita, Mel Altieri, Mentolados, Patuco López, Renata Pieri y Temporada de Patos.

A banda del año, los nominados son: Cumbia Club, Eté & Los Problems, Filo, La Nueva Escuela, Otro Tavella & Los Embajadores del Buen Gusto.

Como solista femenina están nominadas: Bárbara Jorcín, Florencia Núñez, Julieta Rada, Rossana Taddei y Vicky Ripa, y como solista masculino: Diego Gonzalez, Diego Presa, Franny Glass, Matías Vadéz y Paul Higgs.

En la categoría Álbum del año compiten: “Candombe” de Julieta Rada, “Corazón de metal” de Bárbara Jorcín, “Fe” de Florencia Núñez, “Filo” de Filo y “Plata” de Eté & Los Problems.

Los Graffiti fueron creados en 2003 como los premios al rock nacional. Paulatinamente fueron expandiéndose a otros géneros hasta convertirse en el galardón a la música uruguaya.

Para la edición 2025, entre febrero y abril, se inscribieron 3.100 artistas.

El jurado integrado por 80 personas, entre ellas 23 del interior del país y 8 del exterior. De mayo a setiembre, tienen plazo para evaluar el material y realizar sus nominaciones.