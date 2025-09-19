RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANAL 10

Nubel Cisneros e integrantes del Taller de Candombe Ansina Ancestral tocaron en vivo en Subrayado Tarde

Luego de hacer la presentación, se tomaron la tradicional selfie de los días viernes con los conductores de Subrayado Tarde: María Noel Marrone, Danilo Tegaldo y Aureliano Folle.

WhatsApp Image 2025-09-19 at 21.56.05

El meteorólogo Nubel Cisneros ingresó este viernes a su espacio en Subrayado Tarde tocando el tambor. Seguidamente, se sumaron integrantes del Taller de Candombe Ansina Ancestral que dirige el profesor Martín Silva.

Los cuatro tuvieron un momento para mostrar lo aprendido en las clases que se dictan los lunes, martes y jueves en la calle San Salvador 1607, en Montevideo.

nubel cisneros: el grueso del ciclon extratropical se va a dar hacia la tarde del sabado
Seguí leyendo

Nubel Cisneros: "El grueso del ciclón extratropical se va a dar hacia la tarde del sábado"

El meteorólogo asiste desde hace casi dos años al taller y ha participado en distintas instancias del Carnaval.

