Nubel Cisneros e integrantes del Taller de Candombe Ansina Ancestral tocaron en vivo en Subrayado Tarde

El meteorólogo Nubel Cisneros ingresó este viernes a su espacio en Subrayado Tarde tocando el tambor. Seguidamente, se sumaron integrantes del Taller de Candombe Ansina Ancestral que dirige el profesor Martín Silva.

Los cuatro tuvieron un momento para mostrar lo aprendido en las clases que se dictan los lunes, martes y jueves en la calle San Salvador 1607, en Montevideo.

Luego de hacer la presentación, se tomaron la tradicional selfie de los días viernes con los conductores de Subrayado Tarde: María Noel Marrone, Danilo Tegaldo y Aureliano Folle.

El meteorólogo asiste desde hace casi dos años al taller y ha participado en distintas instancias del Carnaval. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1969149977256501739&partner=&hide_thread=false El meteorólogo Nubel Cisneros ingresó este viernes a #SubrayadoTarde con integrantes del Taller de Candombe Ansina Ancestral, junto al profesor Martín Silva. pic.twitter.com/GqRcaX14oP — Subrayado (@Subrayado) September 19, 2025