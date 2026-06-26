Esta es la lista de los equipos clasificados para los 16avos de final del Mundial de Norteamérica 2026, que comenzarán este domingo, y los equipos ya eliminados del torneo.
Estos son los equipos clasificados y para 16avos de final del Mundial 2026 y eliminados
Entre los eliminados se encuentra Uruguay, Arabia Saudita y Panamá; entre los clasificados están Argentina, Brasil y Estados Unidos.
CLASIFICADOS
México - Estados Unidos - Alemania - Argentina -Francia - Noruega- Colombia - Suiza - Canadá - Bosnia - Brasil - Marruecos - Sudáfrica -Costa de Marfil - Ecuador - Países Bajos - Japón - Suecia - Australia - España - Cabo Verde - Portugal - Paraguay - Egipto - Ghana e Inglaterra.
ELIMINADOS
Túnez - Turquía - Haití - Panamá - Jordania - Catar - República Checa - Curazao - Irak - Uruguay y Arabia Saudita.
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