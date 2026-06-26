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MUNDIAL 2026 - GRUPO I

Senegal de Mané entra en lista de espera para los 16vos del Mundial

Los Leones de la Teranga, comandados por Sadio Mané, vencieron al equipo más débil de la zona en Toronto con un goles de Habib Diarra (minuto 4), Ismaïla Sarr (56), Pape Gueye por duplicado (59 y 72) e Iliman Ndiaye (82).

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Senegal venció 5-0 a Irak el viernes en el cierre del Grupo I del Mundial y quedó a la espera de otros resultados para conservar un lugar entre los mejores terceros que avanzan a los dieciseisavos de final.

Los Leones de la Teranga, comandados por Sadio Mané, vencieron al equipo más débil de la zona en Toronto con un goles de Habib Diarra (minuto 4), Ismaïla Sarr (56), Pape Gueye por duplicado (59 y 72) e Iliman Ndiaye (82).

Por detrás de Francia y Noruega en el grupo con tres puntos, deberán permanecer a la expectativa de los partidos restantes de la fase de grupos para conocer si avanzan a la siguiente ronda.

AFP
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Los senegaleses resolvieron rápidamente el duelo decisivo en el que estuvo ausente el portero Edouard Mendy por lesión.

Después del primer gol fueron beneficiados con la expulsión del iraquí Rebin Sulaka en el minuto 13.

La posible clasificación a dieciseisavos sería una reinvindicación para un equipo que perdió en los despachos el último título de la Copa de África, otorgado finalmente a Marruecos.

Y especialmente para Mané, que se perdió el Mundial de Catar 2022 por una lesión. En Rusia 2018 el exjugador de Liverpool y Bayern Munich no logró llevar a su equipo más allá de la fase de grupos.

Alineaciones:

Senegal: Mory Diaw - Abdoulaye Seck (Pathé Ciss 58), Ismail Jakobs, Krepin Diatta, Moussa Niakhate - Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara (Nicolas Jackson 57), Habib Diarra (Pape Gueye 57)- Sadio Mane, Ismaila Sarr (Assane Diao 81), Ibrahim Mbaye (Iliman Ndiaye 57). DT: Pape Thiaw.

Irak: Ahmed Basil (Jalal Hassan 46) - Rebin Sulaka, Akam Hashim, Mechas Doski, Frans Putros - Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal (Kevin Yakob 68), Amir Alammari - Ali Jasim (Ahmed Maknzi 58), Ahmed Qasem (Manaf Younis 16), Ali Al-hamadi (Ali Yousif 58). DT: Graham Arnold.

FUENTE: AFP

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