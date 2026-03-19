Nubel Cisneros: sigue el calor de tarde y el sábado desmejora con tormentas y lluvias

Nubel Cisneros prevé tiempo estable y caluroso hasta el sábado, cuando desmejora con tormentas y lluvias.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y sureste. En la tarde continuará cálido a caluroso con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

El viernes se espera una mañana fresca con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas este y centro. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, en tanto la noche continuará fresca con aumento de nubosidad.

El sábado comienza húmedo e inestable con abundante nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. La tarde seguirá inestable con mucha nubosidad persistiendo lluvias aisladas, mejorando rápidamente por el suroeste con descenso de temperatura. Jueves 19 Zona Norte: máxima 36º y mínima 18º Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 18º Viernes 20 Zona Norte: máxima 38º y mínima 18º Zona Sur: máxima 34º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 20º Sábado 21 Zona Norte: máxima 30º y mínima 18º Zona Sur: máxima 26º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 18º