Nubel Cisneros prevé tiempo estable y caluroso hasta el sábado, cuando desmejora con tormentas y lluvias.
Nubel Cisneros: sigue el calor de tarde y el sábado desmejora con tormentas y lluvias
Nubel Cisneros prevé tiempo estable y caluroso hasta el sábado, cuando desmejora con tormentas y lluvias. Mirá su informe con el detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y sureste. En la tarde continuará cálido a caluroso con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas frescas en la noche.
El viernes se espera una mañana fresca con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas este y centro. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, en tanto la noche continuará fresca con aumento de nubosidad.
Sigue el tiempo inestable en algunas zonas del país, con mañanas frescas y tardes calurosas
El sábado comienza húmedo e inestable con abundante nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. La tarde seguirá inestable con mucha nubosidad persistiendo lluvias aisladas, mejorando rápidamente por el suroeste con descenso de temperatura.
Jueves 19
Zona Norte: máxima 36º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 18º
Viernes 20
Zona Norte: máxima 38º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 34º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 20º
Sábado 21
Zona Norte: máxima 30º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 26º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 18º
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