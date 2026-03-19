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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Nubel Cisneros: sigue el calor de tarde y el sábado desmejora con tormentas y lluvias

Nubel Cisneros prevé tiempo estable y caluroso hasta el sábado, cuando desmejora con tormentas y lluvias. Mirá su informe con el detalle día a día.

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De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y sureste. En la tarde continuará cálido a caluroso con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

El viernes se espera una mañana fresca con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas este y centro. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, en tanto la noche continuará fresca con aumento de nubosidad.

sigue el tiempo inestable en algunas zonas del pais, con mananas frescas y tardes calurosas
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Sigue el tiempo inestable en algunas zonas del país, con mañanas frescas y tardes calurosas

El sábado comienza húmedo e inestable con abundante nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. La tarde seguirá inestable con mucha nubosidad persistiendo lluvias aisladas, mejorando rápidamente por el suroeste con descenso de temperatura.

Jueves 19

Zona Norte: máxima 36º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 18º

Viernes 20

Zona Norte: máxima 38º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 20º

Sábado 21

Zona Norte: máxima 30º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 26º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 18º

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