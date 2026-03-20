Oddone: "Estamos evaluando" una "revisión" de las metas fiscales, que podrá ser con postergación de gasto público

El ministro de Economía, Gabriel Oddone , reconoció que deberán aplicar recortes temporales de gasto público por la situación fiscal que empeora por menor crecimiento del PIB, dijo que se precisa inversión privada y no hay que dar “señales” negativas que afecten decisiones de negocios como algunas iniciativas sobre regulación de mercado laboral y respecto a nuevos impuestos.

Entrevistado por “la diaria” dijo que junto al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, explicará a la militancia de izquierda las medidas que se adoptan, así como para habilitar un mecanismo para “recibir comentarios y críticas”; eso como respuesta a lo que se maneja como “desilusión” entre los activistas.

El ministro de Economía dijo que se opone al anteproyecto de ley del Ministerio de Trabajo sobre preaviso de despidos porque al imponer un “mecanismo de restricción a la salida”, también se pone “un mecanismo de restricción a la entrada” de personal.

Reiteró el rechazo al “impuesto del 1%” que impulsa el PIT-CNT y partidos de izquierda (PCU, PS y otros) con asesoramiento de técnicos de CINVE y otros técnicos.

Sobre su futuro político, Oddone dijo que su aspiración para después de 2029 es irse a vivir al campo, en Maldonado.

Consultado sobre indicadores que muestran un crecimiento menor al esperado, Oddone dijo que están “esperando que salga el resultado de cuentas nacionales”, que se divulgará el próximo lunes, “y en función de eso” van a “estar evaluando la ratificación o la rectificación del crecimiento”.

Para 2025 se esperaba un crecimiento de PIB de 2,6% pero tiende a 1,8% y ese desfasaje se ve también para este año. “Hay una probabilidad bastante elevada de que revisemos a la baja el crecimiento previsto para 2026”.

Dijo que además de revisar la proyección de PIB, están “evaluando (variables) para poder trazar una revisión incluso de otras variables, como las metas fiscales”.

Consultado sobre si en el proyecto de Rendición de Cuentas puede haber algún tipo de medida de recorte de gasto, Oddone respondió: “no podemos descartar ninguna medida; hay que tener una mirada cuidadosa, pero podría ser necesario. No necesariamente un recorte generalizado, pero sí asumir que hay algunos compromisos que tenemos que diferir”. Agregó que en esa postergación de gastos no estarían las políticas sociales.

Ante la insistencia de la propuesta de “impuesto a los ricos”, el ministro dijo que es “una idea (…) razonable” y que le “parece absolutamente legítimo que haya un movimiento sindical que lo plantee, que haya movimientos en la sociedad civil que lo planteen y que haya colegas que lo defienden”. Empero, aclaró que “desde el punto de vista de la racionalidad de la política” que su “decisión” negativa es “absolutamente firme”.

Agregó que “por un tema de incertidumbre tributaria” se ha “comprometido a que no va a haber modificaciones tributarias adicionales en este gobierno”, salvo circunstancias extraordinarias.

Dijo que percibe “precaución” en el sector privado por varios motivos: “por el escenario internacional, por el escenario regional y porque a veces nosotros mismos creo que nos generamos problemas innecesarios”. En ese sentido mencionó “lo del 1%” que si “existe la percepción de que esto puede ser una posibilidad”, eso genera problemas en el “escenario económico y fiscal”. Y agregó: “entonces creo que es un error, y por eso estoy absolutamente en contra”.

Consultado sobre el proyecto que está impulsando el MTSS para notificar con antelación los despidos, el ministro de Economía respondió: “Creo que cuando vos ponés un mecanismo de restricción a la salida, ponés un mecanismo de restricción a la entrada. Y por lo tanto creo que es una idea inconveniente”.

Ante la pregunta sobre si “se puede hacer más para revertir” un panorama de “un porcentaje importante de los frenteamplistas que no están ilusionados con el gobierno”, el ministro dijo que se ha reunido con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira y dijo que trabajaron “para que el MEF contribuya a explicar y a recibir comentarios y críticas”. Añadió “creo que ahí tenemos mucho que hacer todos, todo el equipo de gobierno, para poder explicar mejor y sobre todo ser receptivos a los factores que llevan a esa suerte de desencanto.

Sobre su futuro en la política, Oddone cerró la puerta: “Tengo una chacra, me pienso ir a vivir a Maldonado. Y ahí termina la historia. Ese es mi plan”.