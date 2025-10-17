RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONFLICTO

Este sábado vence el plazo de negociación en Terminal Cuenca del Plata: sindicato espera avances o retoma medidas

El integrante del sindicato, Álvaro Reynaldo, dijo a Subrayado que está bastante entreverada la cosa y aguardan una respuesta a propuesta presentada en la reunión tripartita.

Este sábado finalizan los 10 días hábiles de negociación de los trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata. Se esperan avances o pueden tomar nuevas medidas.

Los trabajadores mantuvieron este viernes una reunión tripartita con la empresa y el Ministerio de Trabajo y Seguridad y Social.

El sindicato aguarda por una respuesta a una propuesta presentada en las últimas horas.

Los trabajadores levantaron las medidas el pasado jueves y retornaron a su trabajo, con un plazo de 10 días hábiles con el fin de avanzar en la negociación, algo que manifestaron hasta el momento no se ha cumplido.

Desde el sindicato de trabajadores de Cuenca del Plata, Álvaro Reynaldo, dijo a Subrayado que está bastante entreverada la cosa y pretendían en estos 10 días haber aclarado la situación.

"Estamos llegando al punto de que los 10 días se vencen mañana y no hay mucho avance, esa es la realidad. Queremos negociar el avance informático este, el software, es lo que venimos diciendo hace prácticamente un año de noviembre del año pasado".

Y agregó: "Lamentablemente llegamos a esta instancia donde todos con la soga al cuello estamos contando las horas, los minutos para resolver algo que se tenía que haber resuelto hace mucho tiempo".

