RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Este miércoles llegan las lluvias en todo el país hasta el domingo, dijo Nubel Cisneros y reiteró "eventos severos" por el Niño

El meteorólogo indicó que las precipitaciones no serán como las de los días anteriores y que el Niño ocasionará lluvias importantes y se extenderá hasta febrero-marzo.

focouy-lluvias-lluvia-pronostico-tormenta-paraguas

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó lluvias para este miércoles y reiteró que el Niño traerá eventos severos.

"Empieza a llover mañana temprano, primero por la zona suroeste y litoral y luego se va a estar extendiendo al resto del territorio. Quizás entrada la noche de hoy casi en la madrugada pueden aparecer algunos chaparrones, algunas lluvias", indicó.

Y agregó: "Nada que ver con las lluvias que tuvimos días anteriores, darle tranquilidad a la gente lo que sí va a ser sostenida en el tiempo, va a ser complicada. Esto se va a mantener por lo menos hasta el día domingo".

productores en alerta por crecidas que afectan a animales y cultivos: en dos horas fue un disparate la cantidad de agua que cayo
Seguí leyendo

Productores en alerta por crecidas que afectan a animales y cultivos: "En dos horas fue un disparate la cantidad de agua que cayó"

En lo que respecta al fenómeno del Niño, el meteorólogo dijo que las condiciones van a ser muy bruscas y que hay que tener mucho cuidado con los eventos severos que se esperan en los próximos meses.

Según comentó, el fenómeno se va a dar en todo el país. "En todo el país vamos a tener situaciones de inundaciones, de tormentas fuertes, de vientos, granizadas, vamos a estar todos bajo las mismas condiciones", adelantó.

Además, se registrarán acumulados de lluvias importantes que ocasionarán salidas de cauces de ríos y arroyos.

"Muchos evacuados vamos a tener en lo que es la primavera y el verano, se va a estar extendiendo hasta febrero-marzo, que es cuando recién empezaría a dejarnos de afectar", señaló.

Temas de la nota

Lo más visto

video
había sido dejada en libertad

Buscan a una enfermera investigada por retirar fentanilo y morfina con recetas apócrifas en un hospital
montevideo

Armada confirma que la mujer encontrada muerta en Malvín era la enfermera buscada
CIUDAD VIEJA

Tercer ataque dirigido a Kevin Morotto: estaba recibiendo atención en el Maciel cuando ocurrió la balacera
BATLLE Y ORDÓÑEZ E INSTRUCCIONES

Un joven de 23 años murió y otro resultó baleado en un ataque a tiros ocurrido en el barrio Lavalleja
Aguardan autopsia

Hallan el cuerpo de una mujer en Malvín y esperan por pericias para confirmar si es la enfermera buscada

Te puede interesar

Tercer homicidio de este martes en Montevideo: asesinaron a un hombre cuando salió a tirar la basura, en Flor de Maroñas
Aurelia Viera y Puntas de Sotto

Tercer homicidio de este martes en Montevideo: asesinaron a un hombre cuando salió a tirar la basura, en Flor de Maroñas
Erwin Coco Parentini amenazó de muerte al ministro Carlos Negro y a la directora del INR, Ana Juanche
POR CARTA

Erwin "Coco" Parentini amenazó de muerte al ministro Carlos Negro y a la directora del INR, Ana Juanche
Este miércoles llegan las lluvias en todo el país hasta el domingo, dijo Nubel Cisneros y reiteró eventos severos por el Niño
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Este miércoles llegan las lluvias en todo el país hasta el domingo, dijo Nubel Cisneros y reiteró "eventos severos" por el Niño

Dejá tu comentario