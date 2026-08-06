Productores preocupados por crecidas que afectan animales y cultivos: "En dos horas fue un disparate la cantidad de agua que cayó"

En el departamento de Canelones se vieron afectados productores rurales y animales debido al fuerte temporal que viene azotando el país.

En Santa Rosa en ruta 33 a la altura del kilómetro 45, el arroyo Canelón se desbordó y muchos de ellos manifestaron su preocupación por la rápida crecida ya que el agua no solo afecta cultivos y animales, si no también a sus hogares. Debido a esta situación, tuvieron que salir en busca de sus animales.

"Es la primera vez. Hace muchos años pasaba por arriba de la calle, pero que se nos pase así para adentro de la casa nunca", contó.

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Y agregó: "Tenemos tomate, espinaca, remolacha y hasta que no seque y pase el agua no sabemos cómo van a responder las plantas".

La productora explicó que pueden haber pérdidas, dependiendo de cada caso.

Otro de los productores de la zona dijo a Subrayado que la crecida se vino en cuestión de una hora. "Un disparate. Pero eso para los que dicen que la gente de campo, viste que te miran la 4x4, cuando compraste un John Deere nuevo, pero a ver si alguno de la ciudad que son los que les damos de comer y critican y eso y los políticos también, a ver si vienen a andar dentro del agua como andamos nosotros, arriesgando la vida para salvar a los animales", expresó.

Cauces de arroyos y ríos se encuentran desbordados.

El Comité de Emergencias Departamental monitorea la situación. Al momento no hay personas evacuadas.