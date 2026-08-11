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Aurelia Viera y Puntas de Sotto

Asesinaron a un hombre cuando salió a tirar la basura en Flor de Maroñas

El ataque ocurrió en la noche de este martes en Maestra Aurelia Viera y Puntas de Sotto.

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Un nuevo homicidio ocurrió este martes de noche en el barrio Flor de Maroñas, es el tercero en lo que va del día en Montevideo.

Información primaria indica que un hombre de 59 años fue asesinado cuando salió a tirar la basura.

El crimen ocurrió en Costanera Maestra Aurelia Viera y Puntas de Sotto.

un joven de 23 anos murio y otro resulto baleado en un ataque a tiros ocurrido en el barrio lavalleja
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Un joven de 23 años murió y otro resultó baleado en un ataque a tiros ocurrido en el barrio Lavalleja

Trabajan en la escena personal de la Digoe y Policía Científica.

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