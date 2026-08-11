Un nuevo homicidio ocurrió este martes de noche en el barrio Flor de Maroñas, es el tercero en lo que va del día en Montevideo.
Asesinaron a un hombre cuando salió a tirar la basura en Flor de Maroñas
El ataque ocurrió en la noche de este martes en Maestra Aurelia Viera y Puntas de Sotto.
Información primaria indica que un hombre de 59 años fue asesinado cuando salió a tirar la basura.
El crimen ocurrió en Costanera Maestra Aurelia Viera y Puntas de Sotto.
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Trabajan en la escena personal de la Digoe y Policía Científica.
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