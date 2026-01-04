RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Este miércoles 7 se realiza la tradicional Corrida de San Fernando con atletas nacionales e internacionales

Maldonado llevará adelante la competencia que congrega a unos 4.800 corredores y que tendrá además, la San Fernandito, una carrera en la que participan menores de hasta 14 años.

Intendencia de Maldonado

En este 2025, la competición contará con 4.800 corredores de distintos puntos del Uruguay y del mundo.

La misma tendrá dos instancias: 5 kilómetros participativos y 10 kilómetros competitivos.

La largada de la 5K está prevista para la hora 19.30, mientras que la prueba 10K comenzará a la hora 21:00.

Ambas largadas serán desde la Parada 17 de la Rambla Claudio Williman de Playa Mansa, con llegada frente al edificio de la Intendencia de Maldonado.

Otro de los atractivos es la San Fernandito, una prueba libre y gratuita dirigida a niños de hasta 14 años. Esta actividad también se llevará a cabo el miércoles 7, pero a partir de la horas 9.30, en distintas distancias; la largada será frente a la explanada de la comuna.

