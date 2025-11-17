"Este martes vuelve el calor a todo el país con temperaturas que alcanzarán los 29° en la capital", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que este martes vuelve el calor a todo el país con temperaturas que alcanzarán los 29° en la capital.

En el resto del territorio, la temperatura llegará a los 34° con muy buena presencia de sol.

El calor se mantendrá hasta el jueves inclusive, el viernes habrá pasaje de algunas lluvias y tormentas.

"Vamos a estar con temperaturas, aunque parezca mentira, de 37° a 38° el jueves en la zona norte y litoral del país. Acá temperaturas de 30° a 32°". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1990544291366907961&partner=&hide_thread=false Vuelve el calor a todo el país. Este martes las temperaturas estarán en el entorno de los 28° a 29° en la capital del país, anunció Nubel Cisneros. pic.twitter.com/xxleYbQcLH — Subrayado (@Subrayado) November 17, 2025

