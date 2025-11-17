RECIBÍ EL NEWSLETTER
"Este martes vuelve el calor a todo el país con temperaturas que alcanzarán los 29° en la capital", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo indicó que el calor se mantendrá hasta el jueves inclusive, el viernes habrá pasaje de algunas lluvias y tormentas.

En el resto del territorio, la temperatura llegará a los 34° con muy buena presencia de sol.

En el resto del territorio, la temperatura llegará a los 34° con muy buena presencia de sol.

El calor se mantendrá hasta el jueves inclusive, el viernes habrá pasaje de algunas lluvias y tormentas.

Sábado de intenso calor con máximas que alcanzarán los 36ºC en el norte y sensaciones térmicas superiores

"Vamos a estar con temperaturas, aunque parezca mentira, de 37° a 38° el jueves en la zona norte y litoral del país. Acá temperaturas de 30° a 32°".

