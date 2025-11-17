El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que este martes vuelve el calor a todo el país con temperaturas que alcanzarán los 29° en la capital.
"Este martes vuelve el calor a todo el país con temperaturas que alcanzarán los 29° en la capital", anunció Nubel Cisneros
El meteorólogo indicó que el calor se mantendrá hasta el jueves inclusive, el viernes habrá pasaje de algunas lluvias y tormentas.
En el resto del territorio, la temperatura llegará a los 34° con muy buena presencia de sol.
El calor se mantendrá hasta el jueves inclusive, el viernes habrá pasaje de algunas lluvias y tormentas.
Seguí leyendo
Sábado de intenso calor con máximas que alcanzarán los 36ºC en el norte y sensaciones térmicas superiores
"Vamos a estar con temperaturas, aunque parezca mentira, de 37° a 38° el jueves en la zona norte y litoral del país. Acá temperaturas de 30° a 32°".
Temas de la nota
Lo más visto
inversión USD70 millones
Llegaron al puerto tres de siete locomotoras de una multinacional uruguaya que unirán Montevideo y Rivera
¿qué tener en cuenta?
IMM comienza a multar este lunes el uso indebido de veredas; la multa supera los $5.000
PATENTE 2026
El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad los valores de la patente para el año que viene
SANTIAGO VÁZQUEZ
Un menor y un joven que circulaban en moto murieron tras impactar contra una columna del alumbrado
MADRUGADA DE DOMINGO
Dejá tu comentario