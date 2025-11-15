RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL PRONÓSTICO DE NUBEL

Sábado de intenso calor con máximas que alcanzarán los 36ºC en el norte y sensaciones térmicas superiores

El domingo comenzará con pasaje de tormentas y lluvias, mejorando por el oeste con descenso de temperatura. En la tarde, persistirán algunas precipitaciones en el sureste y noreste.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Este sábado, será una jornada de intenso calor desde las primeras horas con cielo despejado durante gran parte del día con aumento de nubosidad hacia la noche.

denuncias cruzadas entre padres y docentes de escuela 188; acusan a profesor y a directora de malos tratos
Seguí leyendo

Denuncias cruzadas entre padres y docentes de Escuela 188; acusan a profesor y a directora de malos tratos

Temperaturas:

Norte: Mínima 16ºC | Máxima 36ºC.

Sur: Mínima 18ºC | Máxima 34ºC.

Este: Mínima 16ºC | Máxima 34ºC.

Oeste: Mínima 18ºC | Máxima 35ºC.

Área metropolitana: Mínima 19ºC | Máxima 32ºC.

El domingo, tendremos un comienzo de jornada húmedo e inestable con pasaje de tormentas y lluvias, mejorando por el oeste con descenso de temperatura.

La tarde continuará templada a cálida con persistencia de algunas lluvias principalmente en las zonas sureste y noreste.

Temperaturas:

Norte: Mínima 12ºC | Máxima 30ºC.

Sur: Mínima 12ºC | Máxima 27ºC.

Este: Mínima 12ºC | Máxima 26ºC.

Oeste: Mínima 12ºC | Máxima 27ºC.

Área metropolitana: Mínima 14ºC | Máxima 24ºC.

El lunes, comienza fresco con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este.

La tarde seguirá con tiempo templado a cálido con cielo escasamente nublado y marcado descenso de temperatura en la noche.

Temperaturas:

Norte: Mínima 12ºC | Máxima 26ºC.

Sur: Mínima 12ºC | Máxima 22ºC.

Este: Mínima 12ºC | Máxima 22ºC.

Oeste: Mínima 14ºC | Máxima 26ºC.

Área metropolitana: Mínima 16ºC | Máxima 20ºC.

Temas de la nota

Lo más visto

video
RAPIÑA EN NUEVO PARÍS

Colega recordó al médico asesinado: "Él transmitía una energía muy particular, porque siempre estaba contento"
REMATE JUDICIAL

La Junta Nacional de Drogas remata nueve vehículos de alta gama decomisados a narcos
BARRIO LOS BULEVARES

Discusión familiar terminó con una adolescente de 17 años herida de bala en el pecho
Rivera y Bustamante

Un hombre de 40 años fue apuñalado tras una discusión en una vivienda del barrio Buceo
EN ZONA DE POCITOS

Robaron dinero y dispositivos electrónicos en la casa del abogado Óscar López Goldaracena

Te puede interesar

Foto: FocoUy.
EL PRONÓSTICO DE NUBEL

Sábado de intenso calor con máximas que alcanzarán los 36ºC en el norte y sensaciones térmicas superiores
Más de 20 heridos por fuerte explosión en zona industrial al sur de Buenos Aires
AUTORIDADES ALERTAN POR HUMOS TÓXICOS

Más de 20 heridos por fuerte explosión en zona industrial al sur de Buenos Aires
La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
NOVENA EDICIÓN

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país

Dejá tu comentario