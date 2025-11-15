El pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos tres días.
Sábado de intenso calor con máximas que alcanzarán los 36ºC en el norte y sensaciones térmicas superiores
El domingo comenzará con pasaje de tormentas y lluvias, mejorando por el oeste con descenso de temperatura. En la tarde, persistirán algunas precipitaciones en el sureste y noreste.
Este sábado, será una jornada de intenso calor desde las primeras horas con cielo despejado durante gran parte del día con aumento de nubosidad hacia la noche.
La humedad y el viento del norte harán que las sensaciones térmicas estén por encima de las marcas de las temperaturas.
Temperaturas:
Norte: Mínima 16ºC | Máxima 36ºC.
Sur: Mínima 18ºC | Máxima 34ºC.
Este: Mínima 16ºC | Máxima 34ºC.
Oeste: Mínima 18ºC | Máxima 35ºC.
Área metropolitana: Mínima 19ºC | Máxima 32ºC.
El domingo, tendremos un comienzo de jornada húmedo e inestable con pasaje de tormentas y lluvias, mejorando por el oeste con descenso de temperatura.
La tarde continuará templada a cálida con persistencia de algunas lluvias principalmente en las zonas sureste y noreste.
Temperaturas:
Norte: Mínima 12ºC | Máxima 30ºC.
Sur: Mínima 12ºC | Máxima 27ºC.
Este: Mínima 12ºC | Máxima 26ºC.
Oeste: Mínima 12ºC | Máxima 27ºC.
Área metropolitana: Mínima 14ºC | Máxima 24ºC.
El lunes, comienza fresco con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este.
La tarde seguirá con tiempo templado a cálido con cielo escasamente nublado y marcado descenso de temperatura en la noche.
Temperaturas:
Norte: Mínima 12ºC | Máxima 26ºC.
Sur: Mínima 12ºC | Máxima 22ºC.
Este: Mínima 12ºC | Máxima 22ºC.
Oeste: Mínima 14ºC | Máxima 26ºC.
Área metropolitana: Mínima 16ºC | Máxima 20ºC.
