Sábado de intenso calor con máximas que alcanzarán los 36ºC en el norte y sensaciones térmicas superiores

El pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos tres días.

Este sábado , será una jornada de intenso calor desde las primeras horas con cielo despejado durante gran parte del día con aumento de nubosidad hacia la noche.

La humedad y el viento del norte harán que las sensaciones térmicas estén por encima de las marcas de las temperaturas .

Temperaturas:

Norte: Mínima 16ºC | Máxima 36ºC.

Sur: Mínima 18ºC | Máxima 34ºC.

Este: Mínima 16ºC | Máxima 34ºC.

Oeste: Mínima 18ºC | Máxima 35ºC.

Área metropolitana: Mínima 19ºC | Máxima 32ºC.

El domingo, tendremos un comienzo de jornada húmedo e inestable con pasaje de tormentas y lluvias, mejorando por el oeste con descenso de temperatura.

La tarde continuará templada a cálida con persistencia de algunas lluvias principalmente en las zonas sureste y noreste.

Temperaturas:

Norte: Mínima 12ºC | Máxima 30ºC.

Sur: Mínima 12ºC | Máxima 27ºC.

Este: Mínima 12ºC | Máxima 26ºC.

Oeste: Mínima 12ºC | Máxima 27ºC.

Área metropolitana: Mínima 14ºC | Máxima 24ºC.

El lunes, comienza fresco con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este.

La tarde seguirá con tiempo templado a cálido con cielo escasamente nublado y marcado descenso de temperatura en la noche.

Temperaturas:

Norte: Mínima 12ºC | Máxima 26ºC.

Sur: Mínima 12ºC | Máxima 22ºC.

Este: Mínima 12ºC | Máxima 22ºC.

Oeste: Mínima 14ºC | Máxima 26ºC.

Área metropolitana: Mínima 16ºC | Máxima 20ºC.