El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo nublada y fría con bajas sensaciones térmicas.
Domingo frío y nublado con bajas sensaciones térmicas, según Nubel Cisneros
El meteorólogo indicó que en el área metropolitana la temperatura máxima llegará a los 11°, mientras que la mínima será de 4°.
La mañana estará fría con restos de nubosidad en la costa sureste, manteniéndose inestable la zona.
La tarde continuará fría con bajas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.
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Domingo frío con nieblas y neblinas, desmejora en la noche con lluvias aisladas
En el norte del país, la temperatura máxima será de 15° y la mínima de 0°.
En el sur, este y oeste la máxima alcanzará los 14° y la mínima se ubicará en 0°.
El lunes comienza muy frío con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas.
En la tarde, el tiempo seguirá frío a fresco con cielo parcialmente nublado, persistiendo bajas temperaturas en la noche.
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