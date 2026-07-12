Domingo frío y nublado con bajas sensaciones térmicas, según Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo nublada y fría con bajas sensaciones térmicas.

La mañana estará fría con restos de nubosidad en la costa sureste, manteniéndose inestable la zona.

La tarde continuará fría con bajas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

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En el norte del país, la temperatura máxima será de 15° y la mínima de 0°.

En el sur, este y oeste la máxima alcanzará los 14° y la mínima se ubicará en 0°.

El lunes comienza muy frío con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas.

En la tarde, el tiempo seguirá frío a fresco con cielo parcialmente nublado, persistiendo bajas temperaturas en la noche.