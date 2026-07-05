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PUERTO DE MONTEVIDEO

Continúa el conflicto en Terminal Cuenca del Plata: la medida de paro se extiende hasta la hora 07.00 de este lunes

El paro en el Puerto de Montevideo se debe la condición de los trabajadores de que la empresa asegure jornales o brinde un bono.

contenedores-puerto

Continúa el conflicto laboral en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y los trabajadores realizan un paro desde el mediodía de este sábado y que se extiende hasta la hora 07.00 de este lunes.

"La situación continúa siendo dinámica y, al momento, no existen cambios de fondo. En consecuencia, no puede descartarse la adopción de nuevas medidas durante el transcurso de las próximas jornadas, las que serán comunicadas públicamente en forma inmediata. Como hemos venido informando, el sindicato mantiene como condición para retomar el diálogo que TCP acceda previamente a determinadas exigencias económicas que, por su naturaleza, deben ser objeto de la negociación colectiva y no un requisito para iniciarla", indica el comunicado.

Y agrega: "En consecuencia, la empresa no puede aceptar un planteo de estas características, por resultar inviable, además de incompatible con un proceso de negociación responsable y de buena fe. Recordamos a nuestros usuarios que pueden verificar en tiempo real el estado del Acceso A para camiones a través de la siguiente herramienta web terminaltcp.com.uy/en/camara/"

Vista aérea de TCP, Katoen Natie. 
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Continúa el conflicto en Terminal Cuenca del Plata y el sindicato para desde este sábado a mediodía

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