Este lunes se reinician las obras en el Hotel-Casino San Rafael tras acuerdo entre Cipriani y CRIBA

Este lunes se reinician las obras en el Hotel-Casino San Rafael, en Punta del Este ya que las empresas Cipriani y CRIBA llegaron a un acuerdo.

Giuseppe Cipriani dijo que el lunes empiezan al 100% y que el acuerdo es que se va a terminar la obra y que los trabajadores volverán a las tareas. "Se destrabó todo, estamos muy contentos", expresó.

Por su parte, Santiago Tarasido, CEO de CRIBA, explicó que había que reestructurar el plan de tareas, lo que implicó bastantes idas y vueltas, y después de estar de acuerdo continúan con la obra.

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El asesor del Grupo Cipriani, Pablo Monsuarez, dijo que lo más importante es que el proyecto continúe y que Uruguay y Punta del Este tendrán un proyecto icónico.

Desde el SUNCA, el dirigente Michael Pistone dijo a Subrayado que el inversor y los representantes legales se comprometieron a retomar las tareas el próximo lunes tanto si sigue la empresa CRIBA o si ingresa otra empresa.

Pistone destacó que el acuerdo garantiza la vuelta del 100% de los trabajadores, más de 600, y de todos los que prestaban servicio en algún tipo de subcontrato.

"Es una de las conquistas más grandes para nosotros", comentó.