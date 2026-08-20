Delincuentes armados con un fusil de asalto rapiñaron un supermercado en Hermanos Gil y bulevar Artigas, casi ruta 1, en la zona de Capurro, al oeste de Montevideo.
Delincuentes con un fusil de asalto rapiñaron un almacén en Capurro; se llevaron la recaudación y mercadería
El robo quedó registrado en las cámaras del local que vienen siendo analizadas por la Policía para dar con el paradero de los individuos que se dieron a la fuga caminando y luego tomaron un taxi.
"Dame lo que tenés o te quemo", dijeron los individuos al matrimonio que atiende el almacén. Luego de exigir la recaudación se dieron a la fuga caminando con el dinero y mercadería. En la ruta se tomaron un taxi y desaparecieron.
El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad del local que vienen siendo analizadas por la Policía.
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