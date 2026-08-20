Delincuentes con un fusil de asalto rapiñaron un almacén en Capurro; se llevaron la recaudación y mercadería

Delincuentes armados con un fusil de asalto rapiñaron un supermercado en Hermanos Gil y bulevar Artigas, casi ruta 1, en la zona de Capurro, al oeste de Montevideo.

"Dame lo que tenés o te quemo", dijeron los individuos al matrimonio que atiende el almacén. Luego de exigir la recaudación se dieron a la fuga caminando con el dinero y mercadería. En la ruta se tomaron un taxi y desaparecieron.

El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad del local que vienen siendo analizadas por la Policía.

El comercio está ubicado en medio de cooperativas de viviendas donde momentos antes una madre estaba en la puerta con su hija tomando un helado. Delincuentes armados con un fusil de asalto rapiñaron un almacén en la zona de Capurro. Se llevaron la recaudación y mercadería. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/AdVOpsL51h — Subrayado (@Subrayado) August 20, 2026

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