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HERMANOS GIL Y BULEVAR ARTIGAS

Delincuentes con un fusil de asalto rapiñaron un almacén en Capurro; se llevaron la recaudación y mercadería

El robo quedó registrado en las cámaras del local que vienen siendo analizadas por la Policía para dar con el paradero de los individuos que se dieron a la fuga caminando y luego tomaron un taxi.

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Delincuentes armados con un fusil de asalto rapiñaron un supermercado en Hermanos Gil y bulevar Artigas, casi ruta 1, en la zona de Capurro, al oeste de Montevideo.

"Dame lo que tenés o te quemo", dijeron los individuos al matrimonio que atiende el almacén. Luego de exigir la recaudación se dieron a la fuga caminando con el dinero y mercadería. En la ruta se tomaron un taxi y desaparecieron.

El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad del local que vienen siendo analizadas por la Policía.

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