Crecida en Río Negro: campamentista y camionero que intentaron cruzar puente fueron rescatados

Un campamentista y un camionero que intentaron cruzar un puente fueron rescatados debido a las crecidas ocurridas en el departamento de Río Negro.

El jefe de Policía, Williams García, dijo a Subrayado que recibieron un llamado que daba cuenta de una persona que pedía ayuda en la zona del Río Negro porque la corriente había arrasado con su campamento. Un vehículo llegó al lugar y rescató a la persona que fue llevada a un lugar seguro.

En lo que respecta al camión, García comentó que el episodio ocurrió en ruta 20, a la altura del 31.200, cuando el conductor intentó pasar la calzada, quedando trancado. Fue auxiliado por otro camión.

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"Nosotros consideramos que este tipo de maniobras son sumamente peligrosas", destacó, pero dijo que en la intención de ayudar al compañero "es muy riesgosa la maniobra de entrar al caudal de agua otro camión pesado para poder rescatarlo".

El jefe de Policía de Río Negro instó a la población a tener sumo cuidado porque al intentar ayudar, haya que lamentar situaciones peores.

Las fuertes lluvias en pocas horas generaron el desborde de ríos, arroyos y cañadas.