IMM anunció medidas para mejorar el tránsito, centradas en ruidos molestos, matrículas adulteradas y deudas en multas

La Intendencia de Montevideo ( IMM ) presentó nuevas medidas para mejorar el tránsito y la movilidad de la ciudad. Son nueve en total y una de ellas se centra en ruidos molestos, matrículas adulteradas y deudas en multas.

"En los próximos días vamos a remitir un proyecto de decreto a la Junta Departamental, que nos va a permitir retirar de la vía pública a todos aquellos vehículos que tengan matrículas adulteradas, que produzcan ruidos molestos o que tengan una deuda en multas de tránsito en Montevideo, que superen el valor de aforo del vehículo", explicó el director de Movilidad, Germán Benítez.

Además, dijo que presentarán en el Congreso de Intendentes el planteo de que vehículos capturados en operativos de picadas o por matrículas adulteradas o ruidos molestos en vía pública "se le suspenda la libreta de conducir a la persona y deba someterse a un proceso de reincorporación".

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Entre las medidas anunciadas, se trasladarán cámaras fijas de estacionamientos y radares. Esto se da por pedido de vecinos o por la presencia de centros educativos.

La puesta en funcionamiento de siete equipos de fiscalización de estacionamiento y detención irregular están ubicadas en distintas zonas de Montevideo.

"Estamos planteando trasladar dos cámaras fijas de control de estacionamiento y cinco radares, que vamos a trasladar a lugares que tuvieron obras de infraestructura que ahora hicieron que los episodios de exceso de velocidad se reproduzcan mucho, y en algunos de esos casos en cercanía a centros de enseñanza, jardines, CAIF, UTU. Las dos cámaras fijas se van a retirar de lugares donde hoy en día hay carril solo bus, y están duplicando un poco el control", dijo.

También, hay medidas relacionadas al transporte colectivo de pasajeros y a la venta de boletos y cómo pagarlos.