Comenzaron las obras para ensanchar avenida Gorlero; incluye dos carriles de estacionamiento y dos de circulación

En Punta del Este comenzaron las obras para ensanchar la avenida Gorlero. Desde la comuna indicaron que la primera etapa finalizará antes del 2027 al igual que el predio ferial de la plaza Artigas.

El subdirector de Planeamiento de la intendencia y encargado de la obra, Mauricio Tejera, dijo a Subrayado que es parte del plan de trabajo que tenían el intendente Miguel Abella y el alcalde Javier Carballal y que se trata de volver a su ensanche original y mantener, en toda su extensión, dos carriles de estacionamiento y dos de circulación.

"Los ensanches que existían de vereda estaban realizados sobre el pavimento existente o sea que es remover el ensanche, volver a reconstruir el cordón y está pronta la obra", comentó.

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Y agregó: "Hay un plan de obras para el 2027 que incluye el acondicionamiento de todas las veredas, cambio de luminaria, equipamiento urbano, etc".

Tejera comentó que la primera etapa de la obra está por finalizar y está asociada al cambio de flecha de calle 24, van a haber semáforos y repavimentación en la rotonda de acceso a Gorlero; esta última obra demorará un mes y medio más.

Uno de los comerciantes de la principal avenida de Punta del Este manifestó su alegría y dijo que es algo muy planificado y que va a ayudar. "Es algo lógico, hay un tema de movilidad que hay que mejorarlo", destacó.