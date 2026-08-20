Los uruguayos miran con más preocupación que entusiasmo el creciente uso de la inteligencia artificial

El creciente uso de herramientas de Inteligencia Artificial en la vida cotidiana (como ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, etc) es uno de los cambios sociales y tecnológicos más importantes de nuestra época.

Equipos Consultores consultó en junio a los uruguayos su nivel de conocimiento, uso y opinión sobre este tema, y compara estas miradas con las recogidas en otros países del mundo.

La mayoría de los uruguayos ha escuchado hablar de la Inteligencia Artificial. Poco más de cuatro de cada diez escuchó hablar “mucho” y un tercio de la población escuchó hablar “un poco”. El conocimiento, como era de esperarse, es amplio. Aun así, algo más de uno de cada cinco uruguayos no ha escuchado hablar del tema.

El uso de estas herramientas, sin embargo, es bastante más limitado. A grandes rasgos, uno de cada cuatro uruguayos la usan diariamente o con bastante frecuencia, otro cuarto la usa con poca frecuencia, y la mitad de la población nunca la ha usado.

El uso según la edad y el nivel educativo

El uso de la inteligencia artificial no es homogéneo en nuestra sociedad. Hay grupos sociales que muestran un uso alto y frecuente, y otros uno muy escaso. La edad y el nivel educativo de las personas son dos variables que marcan diferencias muy significativas.

La amplia mayoría de los jóvenes de 18 a 29 años ha usado la IA, e incluso más de la mitad de ellos lo hace con una frecuencia importante. El uso, y la frecuencia de uso, disminuyen significativamente entre las personas de 30 a 49 años, y aún más a partir de los 50 años.

El nivel educativo muestra diferencias incluso más fuertes que la edad: el uso de la IA está ampliamente extendido entre las personas de educación universitaria (casi nueve de cada diez la usaron alguna vez), y es marginal entre las personas de educación primaria (ocho de cada diez nunca la usaron).

En balance, la penetración de estas herramientas es –al menos por el momento- fuertemente segmentada.

Los sentimientos

Las opiniones y los sentimientos que los uruguayos tienen respecto a este fenómeno están divididas, pero con sesgo negativo.

El grupo de optimistas, que se siente “más entusiasmado que preocupado” ante este avance, es muy pequeño (algo más de uno de cada diez). El grupo de pesimistas, que se siente “más preocupado que entusiasmado” es tres veces mayor. En medio, más de un tercio de la población se manifiesta “igualmente entusiasmado que preocupado”, reflejando una posición ambivalente, o una posición cautelosa ante un fenómeno en pleno desarrollo.

La comparación con el mundo

Si se comparan los resultados locales con los de otros 25 países (relevados por el Pew Research Center en 2025), los sentimientos que la IA despierta en nuestro país están bastante alineados con los del promedio global. En el mundo entero, este proceso se mira con algo más de preocupación que entusiasmo. Los uruguayos están apenas un poco más preocupados que el promedio.

En la comparación con contextos específicos, Uruguay no está dentro de los países en los que la IA genera mayor entusiasmo (estos están liderados por Israel, Corea del Sur, y Suecia), ni tampoco dentro de los que genera mayor preocupación (estos son Estados Unidos, Italia y Australia).

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base de una encuesta realizada por Equipos Consultores entre el 23 de junio y el 8 de julio de 2026.

El universo de estudio de las encuestas presenciales fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en el país.

El tamaño muestral efectivo fue de 705 casos. El margen de error máximo esperado para una encuesta de 705 casos es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, zona, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Los datos utilizados para la comparación con otros países fueron tomados de una investigación de Pew Research Center entre enero y julio de 2025. En la misma se encuestaron aproximadamente a 37.000 personas de 25 países a partir de muestras representativas combinando distintas modalidades (encuestas cara a cara, telefónicas y a través de un panel web).

Preguntas aplicadas: