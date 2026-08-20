Inumet amplió la advertencia amarilla por lluvias abundantes: mirá las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) tiene vigente una advertencia amarilla por persistencia de lluvias abundantes que afecta a localidades de varios departamentos.

Según el organismo, el área será afectada por precipitaciones abundantes, con acumulados de entre 40 y 60 milímetros, aunque estos valores pueden ser superados de manera puntual. Las lluvias podrán estar acompañadas por tormentas aisladas.

La advertencia comenzó a regir a las 06:00 de este jueves y será actualizada a las 15:00.

Seguí leyendo Inumet actualizó la advertencia amarilla por persistencia de lluvias abundantes para varios departamentos

Advertencia amarilla.

Mirá las localidades afectadas por la advertencia.

Canelones: Tala.

Cerro Largo: Arévalo y Esperanza.

Durazno: todo el departamento.

Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro y Trinidad.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Casupá, Cerro Chato, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, La Cruz, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: todo el departamento.

Maldonado: Aiguá, Balneario Buenos Aires, Canteras de Marelli, El Chorro, El Edén, José Ignacio, Los Talas, Manantiales, Parque Medina y San Carlos.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis al Medio y Velázquez.

Salto: Termas del Daymán.

Tacuarembó: Achar, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Cerro Chato, María Albina, Santa Clara de Olimar y Valentines.