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CON TEMPERATURAS EN ASCENSO

Después del viento y el frío, "la próxima semana vamos a tener un corto veranillo", anticipa Nubel Cisneros

El sábado y el domingo, se esperan vientos y probables chaparrones de aguanieve en la zona costera. Predominará el frío con el ingreso de aire polar con bajas temperaturas y sensaciones térmicas.

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El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, anticipó que "la próxima semana vamos a tener un corto veranillo con temperaturas en ascenso en todo el país".

El especialista prevé que la jornada del jueves sea de lluvias en prácticamente todo el país, con menor probabilidad de precipitaciones en la zona costera. Habrá algunas tormentas en el centro-norte, lo que complica la situación de las personas desplazadas por las inundaciones.

El viernes estará soleado y seco. En tanto, el sábado y el domingo, no se prevén fenómenos, aunque en la zona costera se esperan vientos y probables chaparrones de aguanieve. Predominará el frío con el ingreso de aire polar que afectará la zona con bajas temperaturas y sensaciones térmicas. Luego, la tendencia es a mejorar.

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