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SUÁREZ Y REYES

Este lunes se realiza el Consejo de Ministros convocado por el presidente Yamandú Orsi

El encuentro comenzará a la hora 10.00 en las oficinas presidenciales de Suárez y Reyes en el Prado.

Foco Uy

Foco Uy

El presidente Yamandú Orsi convocó al Consejo de Ministros para este lunes a la hora 10.00.

Será un encuentro con agenda abierta en las oficinas presidenciales de Suárez y Reyes en el Prado, agregaron las fuentes, sin que se informara ningún tema principal.

La anterior reunión fue el 1º de setiembre, cuando se trataron las resoluciones sobre el precio de los combustibles, el proyecto de ley de política espacial, la licitación del Hospital de la Costa y el estado de los arbitrajes internacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entre otros temas.

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