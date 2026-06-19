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Este lunes comienza obra vial en avenida Bolivia: estos son los desvíos y cortes en el tránsito y en las líneas de transporte

La Intendencia de Montevideo indicó que los trabajos se extenderán por unos dos meses y que la obra tiene una inversión de $ 13.300.000.

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La Intendencia de Montevideo anunció que desde el lunes 22 de junio comienza la obra vial en avenida Bolivia, en el tramo entre Murillo y Liverpool.

Los trabajos que se realizarán implican la reparación del hormigón deteriorado y se extenderán por, aproximadamente, dos meses.

Durante la obra estará cortada la circulación por etapas en todo el tramo y se permitirá el acceso al Hospital Británico en todo momento.

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La comuna indicó que la obra se realiza con fondos propios de la División Vialidad, con una inversión de $ 13.300.000.

Los trabajos están a cargo de la empresa R&K.

Desvíos en el tránsito

  • Desvío hacia el norte: Mariano Uriarte, Bolonia, Pedro Domingo Murillo, Av. Bolivia.
  • Desvío hacia el sur: Vicente Rocafuerte, Palermo, Friburgo, Av. Bolivia.

Para favorecer la circulación quedaron flechadas, de manera provisoria, las siguientes calles:

  • Mariano Uriarte desde avenida Bolivia hacia Dublín.
  • Bolonia desde Mariano Uriarte hacia Juan Bautista Alberdi.
  • Pedro Domingo Murillo/Vicente Rocafuerte desde Bolonia hacia avenida Rivera.
  • Palermo/Friburgo desde Vicente Rocafuerte hacia Ciudad de Guayaquil.
  • Ciudad de Guayaquil desde avenida Bolivia hacia avenida Rivera.

Desvíos de líneas de transporte

  • Líneas por Bolivia desde terminal Portones: Bolivia–Rocafuerte– Palermo–Priamo–Bolivia a sus rutas habituales.
  • Líneas por Bolivia hacia terminal Portones: Bolivia–Mones Roses–Bolonia–Murillo–Bolivia a sus rutas.

Parada suspendida: Bolivia esquina Priamo.

Parada provisoria: Priamo esquina Bolivia.

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