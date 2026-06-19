La Intendencia de Montevideo anunció que desde el lunes 22 de junio comienza la obra vial en avenida Bolivia, en el tramo entre Murillo y Liverpool.
Este lunes comienza obra vial en avenida Bolivia: estos son los desvíos y cortes en el tránsito y en las líneas de transporte
La Intendencia de Montevideo indicó que los trabajos se extenderán por unos dos meses y que la obra tiene una inversión de $ 13.300.000.
Los trabajos que se realizarán implican la reparación del hormigón deteriorado y se extenderán por, aproximadamente, dos meses.
Durante la obra estará cortada la circulación por etapas en todo el tramo y se permitirá el acceso al Hospital Británico en todo momento.
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La comuna indicó que la obra se realiza con fondos propios de la División Vialidad, con una inversión de $ 13.300.000.
Los trabajos están a cargo de la empresa R&K.
Desvíos en el tránsito
- Desvío hacia el norte: Mariano Uriarte, Bolonia, Pedro Domingo Murillo, Av. Bolivia.
- Desvío hacia el sur: Vicente Rocafuerte, Palermo, Friburgo, Av. Bolivia.
Para favorecer la circulación quedaron flechadas, de manera provisoria, las siguientes calles:
- Mariano Uriarte desde avenida Bolivia hacia Dublín.
- Bolonia desde Mariano Uriarte hacia Juan Bautista Alberdi.
- Pedro Domingo Murillo/Vicente Rocafuerte desde Bolonia hacia avenida Rivera.
- Palermo/Friburgo desde Vicente Rocafuerte hacia Ciudad de Guayaquil.
- Ciudad de Guayaquil desde avenida Bolivia hacia avenida Rivera.
Desvíos de líneas de transporte
- Líneas por Bolivia desde terminal Portones: Bolivia–Rocafuerte– Palermo–Priamo–Bolivia a sus rutas habituales.
- Líneas por Bolivia hacia terminal Portones: Bolivia–Mones Roses–Bolonia–Murillo–Bolivia a sus rutas.
Parada suspendida: Bolivia esquina Priamo.
Parada provisoria: Priamo esquina Bolivia.
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