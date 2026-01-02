"Este lugar se prende fuego siempre": coordinan acciones para evitar incendio en campo y humedales de Santa Lucía

“Este lugar se prende fuego siempre”, dijo la directora interina de Desarrollo Rural de la Intendencia de Montevideo Gianella Galo, en referencia al campo que se ubica al oeste de Camino de la Redención y camino Los Camalotes, en el noroeste de la capital, pegado a los humedales de Santa Lucía , una zona protegida por su ecosistema único.

Se trata de un predio “enorme”, de 252 hectáreas que todos los años tiene un incendio , generalmente provocado por quemas irregulares en zonas con basura acumulada y restos de poda que se tiran en el lugar.

“Esta área hay que cuidarla, por los vecinos y por los humedales de Santa Lucía”, dijo Galo a Subrayado y el programa Arriba Gente de Canal 10.

La Intendencia de Montevideo trabaja en el lugar con productores, vecinos y bomberos para prevenir estos incendios forestales ya habituales.

La directora de la Intendencia lamentó que en los últimos días ya se quemaron “más de 200 hectáreas en zona rural de Montevideo”.

“Estamos analizando cuál es la mejor estrategia”, dijo Galo, para evitar incendios forestales en toda el área rural de la capital, en particular en la zona de los humedales.

Mapa: la zona noroeste de Montevideo, con el punto marcado en la intersección de Camino de la Redención y camino Los Camalotes. Hacia el oeste está el campo que siempre se incendia y más allá los humedales de Santa Lucía.