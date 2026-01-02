Balearon a una joven en Puntas de Manga y hallaron a un apuñalado durante el operativo policial

La Fiscalía y la Policía investigan las circunstancias en que una joven de 25 años fue baleada en la espalda y un joven de 22 resultó con múltiples heridas de arma blanca, en el límite de los barrios montevideanos Manga y Puntas de Manga .

Según información policial a la que accedió Subrayado, este jueves 1.° de enero la Policía concurrió a una vivienda ubicada sobre Camino Paso del Andaluz ante el aviso de una persona herida de arma de fuego. En el lugar, los investigadores recogieron el testimonio de una joven de 25 años y un joven de 23, quienes señalaron que cuatro hombres llegaron en un auto Peugeot blanco y los agredieron.

De acuerdo con su relato, no conocían a los atacantes. Indicaron que uno de ellos estaba armado y fue quien le disparó a la joven, hiriéndola en la espalda. Tras el ataque, los agresores escaparon a toda velocidad y permanecen prófugos.

En la escena, la Policía halló una réplica de pistola y no ubicó casquillos. Además, dentro del predio fue encontrado un auto Fiat que había sido denunciado como robado ese mismo 1.° de enero, tras un hurto cometido en una vivienda ubicada a pocos metros del lugar.

Mientras Policía Científica hacía el relevamiento, los efectivos escucharon ruidos en el campo frente a la vivienda. Allí encontraron a un joven de 22 años con múltiples heridas de arma blanca, quien dijo haber sido atacado por los dueños del lugar.

El herido fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas, donde los médicos le constataron varios cortes. La principal puñalada fue en el pecho y su estado es grave, informó la Policía a Subrayado.

Los investigadores buscan establecer los detalles de lo ocurrido y determinar responsabilidades.